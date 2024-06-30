يورو 2024 - روبرتو مارتينيز: أود إجابة الأسئلة بعد يوم 15 يوليو

الأحد، 30 يونيو 2024 - 22:56

كتب : FilGoal

روبرتو مارتينيز

أبدى روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال إعجابه بما قدمه منتخب سلوفينيا في بطولة يورو 2024، ويأمل الفوز باللقب.

ويلتقي منتخبا البرتغال مع سلوفينيا في ثمن نهائي يورو 2024 غدا الإثنين.

وقال مارتينيز في المؤتمر الصحفي: "أستطيع القول بعد خوض 3 مباريات أن الفريق جاهزا، بطولة جديدة تبدأ الآن إما أن تواصل أو تودع".

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وأضاف "ليس من السهل المشاركة في اليورو، لكن الفريق حضّر نفسه للأدوار الإقصائية".

وأكمل "اللاعبون لائقون ونحن جاهزون، وأود إجابة الأسئلة بعد يوم 15 يوليو (بعد مباراة النهائي)".

وأكمل "العديد من الفرق تمتلك الشخصية في البطولة وتؤمن بقدرتها على الفوز، وكل مباراة تعتمد على تفاصيل صغيرة، سلوفينيا منتخب منظم ومتنافس ولذلك نريد تقديم أفضل ما لدينا".

وأتم "هذه لحظة تاريخية للكرة السلوفينية لأول مرة يصلوا لدور الـ 16، وأنا معجب بعمل مدربهم فهم يلعبوا كأنهم فريق وليس منتخب".

وسيلتقي منتخب البرتغال حال فوزه مع الفائز من مباراة فرنسا وبلجيكا في ربع النهائي على ملعب هامبورج.

وتأهل منتخب البرتغال في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على التشيك وتركيا والخسارة من جورجيا.

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