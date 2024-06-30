مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط مع كولر

الأحد، 30 يونيو 2024 - 22:45

كتب : أحمد الخولي

مارسيل كولر - الأهلي

كشف مصدر من الأهلي كواليس اجتماع لجنة التخطيط مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الخطيب كلف محسن صالح بقيادة اجتماعات لجنة التخطيط في غيابه ولم يتم التواصل معه".

وأضاف "إدارة الكشافين وشركة الكرة جمعوا بيانات كبيرة لمجموعة من أبرز اللاعبين المحليين والأجانب الذين يمكن التعاقد معهم".

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وأوضح "لجنة التخطيط عرضت على كولر اللاعبين الأجانب المتاحين في المراكز التي يرغب المدرب في دعمها وهي: المدافع والظهير الأيسر ولاعب الوسط والمهاجم والجناح".

واختتم "السويسري طلب الوقت لدراسة الأسماء وتقديم قراره النهائي، وطلبت اللجنة منه تقديم اقتراحاته في أقرب فرصة لبدء المفاوضات".

وأعلن الأهلي ما يلي عبر موقعه الرسمي:

عقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف عدة اجتماعات اليوم السبت في حضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة.

وبدأت اجتماعات اللجنة بجلسة مطولة مع إدارة الكشافين، لاستعراض التجهيزات التي تمت على مدار المرحلة الماضية، تحديدا بعض اللاعبين الأجانب المرشحين الذين سيكونوا في المتناول.

وعقب هذه الجلسة عقدت اللجنة اجتماعا آخر مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بحضور خالد بيبو مدير الكرة.

واستمعت اللجنة لرؤية كولر واحتياجاته الفنية المطلوبة، وكذلك بقية الأمور التي تساعد الفريق.

واختتمت اللجنة اجتماعاتها مع وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين لمناقشة استعدادات القطاع للموسم الجديد، ثم مع شادي محمد رئيس جهاز الكرة النسائية.

مارسيل كولر الأهلي لجنة التخطيط
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