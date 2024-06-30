مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب استبعاد كهربا أمام طلائع الجيش

الأحد، 30 يونيو 2024 - 22:41

كتب : أحمد الخولي

كهربا - الأهلي

كشف مصدر من النادي الأهلي عن سبب استبعاد محمود عبد المنعم "كهربا" من مران اليوم الأحد ومن المباراة القادمة أمام طلائع الجيش.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "كهربا برر عدم مشاركته في مران المستبعدين بعد مباراة فاركو بشعوره بالإرهاق".

وأضاف "كولر رد على ذلك بالمثل، ومنحه راحة من مران اليوم، وتم تغريمه ماليا".

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وعلم FilGoal.com أن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمود الزنفلي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أكرم توفيق - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: وسام أبو علي

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المؤجلة من الجولة الـ١٣ لبطولة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي أمام الطلائع مساء الغد الإثنين على استاد الكلية الحربية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 20 مباراة، بفارق 14 نقطة عن بيراميدز المتصدر الذي لعب 5 مباريات أكثر.

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