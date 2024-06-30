عكاظ: أحمد حجازي ينضم لنادي نيوم في دوري الدرجة الثانية السعودي

اتفق نادي اتحاد جدة على انتقال لاعبه أحمد حجازي مدافع منتخب مصر لصفوف نادي نيوم الذي ينشط في دوري يلو (دوري الدرجة الثانية السعودي) على سبيل الإعارة لمدة موسم.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد الاتحاد

وكشفت صحيفة "عكاظ الرياضية" أن حجازي سينضم لصفوف نيوم على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع أحقية نادي نيوم في تمديد الإعارة لموسم آخر.

كما كشفت الصحيفة عن انضمام عبد الرزاق حمد الله المهاجم المغربي لصفوف نادي التعاون لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان حجازي قد انضم إلى اتحاد جدة قادما من وست بروميتش في صيف 2020 لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وبعد انتهاء تعاقده انتقل حجازي إلى الفريق السعودي بعقد دائم.

ولعب حجازي الموسم الماضي 21 مباراة في مختلف المسابقات مع الفريق السعودي، ورغم مركزه كمدافع ساهم في ثلاثة أهداف.

وتعرض حجازي البالغ من العمر 33 عاما لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع نهاية الموسم الماضي وعاد قبل منافسات كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي.

وحصد حجازي مع اتحاد جدة لقب الدوري السعودي الموسم الماضي ولقب السوبر السعودي.

وسبق لحجازي اللعب لأندية الإسماعيلي والأهلي في مصر وفيورنتينا وبيروجيا الإيطالي، بينما لعب مع وست بروميتش الإنجليزي.