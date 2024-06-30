الأهلي يكشف بنود اجتماع لجنة التخطيط مع كولر
الأحد، 30 يونيو 2024 - 22:24
كتب : FilGoal
عقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف عدة اجتماعات اليوم السبت في حضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة.
وبدأت اجتماعات اللجنة بجلسة مطولة مع إدارة الكشافين، لاستعراض التجهيزات التي تمت على مدار المرحلة الماضية، تحديدا بعض اللاعبين الأجانب المرشحين الذين سيكونوا في المتناول.
وعقب هذه الجلسة عقدت اللجنة اجتماعا آخر مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بحضور خالد بيبو مدير الكرة.
واستمعت اللجنة لرؤية كولر واحتياجاته الفنية المطلوبة، وكذلك بقية الأمور التي تساعد الفريق.
واختتمت اللجنة اجتماعاتها مع وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين لمناقشة استعدادات القطاع للموسم الجديد، ثم مع شادي محمد رئيس جهاز الكرة النسائية.
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