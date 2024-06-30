ذا أثليتك: دعوة لـ بوجبا لحضور مباراة فرنسا وبلجيكا في يورو 2024

تلقى بول بوجبا لاعب يوفنتوس الإيطالي ومنتخب فرنسا السابق دعوة رسمية من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لمشاهدة مباراة منتخب بلاده ضد بلجيكا في دور الـ 16 من يورو 2024.

ويقضي حاليا بوجبا عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب المنشطات.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن الاتحاد الفرنسي دعا أيضا بلاس ماتويدي رفقة بوجبا لحضور المباراة التي ستقام في مدينة دسلدورف الألمانية.

وخاض بوجبا 91 مباراة بقميص منتخب فرنسا وفاز بلقب كأس العالم 2018.

وسيظل بوجبا غائب عن المشاركة في المباريات حتى عام 2027 والتي ستعني عودته بعمر 34 عاما.

ويمتد عقد بوجبا إلى عام 2026 بعدما انضم ليوفنتوس في صيف قبل الماضي في صفقة انتقال حر من مانشستر يونايتد.

ومنذ انتقال الفرنسي للبيانكونيري خاض بوجبا 213 دقيقة فقط بقميص يوفنتوس إذ غاب لاعب مانشستر يونايتد السابق بسبب الإصابات.

الفرنسي بدأ مسيرته مع لوهافر وانضم لفريق شباب مانشستر يونايتد ومنه إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

وأبهر بوجبا الجميع مع يوفنتوس وعاد ليونايتد مجددا بقيمة 105 مليون يورو وبعد 6 سنوات عاد ليوفنتوس مجددا في صفقة انتقال حر.

وتوج بوجبا في مسيرته بـ 12 بطولة متنوعة وحصد لقبي كأس العالم ودوري الأمم الأوروبية.