محمد هاني مستمر مع الأهلي حتى 2027
الأحد، 30 يونيو 2024 - 21:55
كتب : أحمد الخولي
أعلن النادي الأهلي تجديد تعاقد محمد هاني لمدة 3 مواسم مقبلة.
وأتم اللاعب كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالعقد الجديد، حسبما كشف موقع النادي الرسمي.
اللاعب البالغ 28 عاما كان تعاقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وبذلك سينتهي تعاقده في صيف 2027.
الظهير الأيمن لم يعرف في مسيرته سوى قميص الأهلي، بدءا من فرق الناشئين والشباب وصولا للفريق الأول وارتداء شارة القيادة.
هاني البالغ 28 عاما خاض 35 مباراة الموسم الجاري مع الأهلي سجل هدفا وصنع 3.
وإجمالا بقميص الأهلي شارك هاني في 322 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 23.
وتوج هاني مع الأهلي بـ 21 لقبا متنوعا بواقع 6 دوري مصري و4 كأس مصر و5 سوبر مصري و4 دوري أبطال إفريقيا و2 كأس سوبر إفريقي.
محمد هاني يجدد تعاقده مع الأهلي ثلاث سنوات 🦅🔴 pic.twitter.com/Mc8gl8uLrl— النادي الأهلي (@AlAhly) June 30, 2024
من هو محمد هاني؟