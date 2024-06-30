محمد هاني مستمر مع الأهلي حتى 2027

الأحد، 30 يونيو 2024 - 21:55

كتب : أحمد الخولي

احتفال بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا

أعلن النادي الأهلي تجديد تعاقد محمد هاني لمدة 3 مواسم مقبلة.

محمد هاني

النادي : الأهلي

الأهلي

وأتم اللاعب كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالعقد الجديد، حسبما كشف موقع النادي الرسمي.

اللاعب البالغ 28 عاما كان تعاقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وبذلك سينتهي تعاقده في صيف 2027.

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الظهير الأيمن لم يعرف في مسيرته سوى قميص الأهلي، بدءا من فرق الناشئين والشباب وصولا للفريق الأول وارتداء شارة القيادة.

هاني البالغ 28 عاما خاض 35 مباراة الموسم الجاري مع الأهلي سجل هدفا وصنع 3.

وإجمالا بقميص الأهلي شارك هاني في 322 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 23.

وتوج هاني مع الأهلي بـ 21 لقبا متنوعا بواقع 6 دوري مصري و4 كأس مصر و5 سوبر مصري و4 دوري أبطال إفريقيا و2 كأس سوبر إفريقي.

من هو محمد هاني؟

من أبناء الأهلي حيث بدأ مشواره الكروي، وصعد للفريق الأول في 2015 وحصل على مكان أساسي خلال فترة قصيرة.

محمد هاني من أسرة أهلاوية بالكامل إذ عمل والده في النادي منذ عام 1986، وهو الولد الوحيد لوالديه ولديه شقيقتين.

حكى هاني أن والده لم يُرد أن يذهب به لتدريبات الأهلي في البداية بسبب تعارض المواعيد مع عمله ولكن عقب ذلك أصبح يصطحبه للتدريبات كل يوم عقب عمله وهو شيء مرهق بالنسبة له ولكنه أسهم في جعله لاعب كرة القدم الحالي وما هو عليه.

هوايته المفضلة: صيد الأسماك.

كان يحب مادة اللغة الإنجليزية أثناء فترة الدراسة بينما لم يحب مادة علم النفس.

تواجد هدفه في مرمى مونتيري المكسيكي ضمن أفضل 5 أهداف في كأس العالم للأندية.

ارتدى شارة قيادة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد، وسبق ان ارتداها من قبل في كأس العالم للأندية 2021 في غياب محمد الشناوي.

محمد هاني الأهلي الدوري المصري
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