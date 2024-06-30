انتهت يورو 2024 - إسبانيا (4)-(1) جورجيا.. تأهل منطقي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إسبانيا ضد جورجيا في رابع مباريات ثمن نهائي يورو 2024.

ويلتقي المنتخبان على ملعب كولن بصافرة تحكيمية للفرنسي فرانسوا لوتكسيه.

وسبق أن التقى المنتخبان في 7 مواجهات انتهى 6 بفوز إسبانيا وواحدة بفوز جورجيا.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع ألمانيا مستضيفة البطولة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 83: جووووووول الرااااابع.. داني أولمو يسجل لإسبانيا بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق 82: لامين جمال يسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم

ق 75: جووووووول الثااااااالث.. نيكو ويليامز ينفرد ويسجل بطريقة رائعة

ق 73: هدف رائع لإسبانيا لكن ألغي بداعي التسلل على لامين جمال

ق 51: جوووووول الثااااااني.. فابيان رويز يسجل لإسبانيا برأسية بعد عرضية لامين جمال

ق 49: أوووووه هدف يضيع من نصف الملعب بعد تسديدة بعيدة المدى من كفاراستيخيليا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: تغيير اضطراري لمنتخب جورجيا

ق 39: بووووووم جوووووووووووول.. رودري يسجل بتسديدة أرضية قوية

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ق 18: جووووووووول أووووووووول.. هدف عكسي عرضية يحولها روبن لو نورماند في الشباك بالخطأ في مرماه

ق 10: رأسية إسبانية وحارس جورجيا يتألق ويمنعها ببراعة والدفاع يشتت لركنية.

بداية اللقاء