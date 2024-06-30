تأهل منتخب إنجلترا بطريقة درامية إلى ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا، بعدما حقق فوزا مثيرا على سلوفاكيا في دور الـ16 من البطولة بهدفين لهدف.

جود بيلينجهام النادي : ريال مدريد سلوفاكيا إنجلترا

وحقق منتخب إنجلترا الفوز على سلوفاكيا في المباراة التي وصلت إلى الوقت الإضافي الأول في يورو 2024.

وظل منتخب إنجلترا متأخرا في النتيجة حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، إلى أن نجح نجمه جود بيلينجهام في إحراز التعادل بضربة مقصية رائعة، قبل أن يسجل هاري كين هدف فوز الأسود الثلاثة في الوقت الإضافي.

وسيلعب منتخب إنجلترا ضد سويسرا في دور الـ8، وهو الذي حقق أكبر مفاجآت البطولة حتى الآن بعدما فاز على إيطاليا حامل اللقب بثنائية دون رد.

فوز رغم أنف ساوثجيت

وحقق منتخب إنجلترا فوزا صعبا في مباراة لم تشهد مشاركة ترينت ألكساندر أرنولد نجم ليفربول والذي اعتاد ساوثجيت على الدفع به في وسط الملعب بدلا من مركزه الأساسي في الظهير الأيمن.

كذلك احتفظ ساوثجيت بـ كول بالمر نجم تشيلسي على مقاعد البدلاء حتى منتصف الشوط الثاني أثناء تأخره في النتيجة، وعندما دفع به أخرج كيران تريبيير الذي يشارك في مركز الظهير الأيسر بدلا من مركزه الأساسي في الظهير الأيمن.

ليتحول بوكايو ساكا نجم أرسنال من الجناح الأيمن إلى اللعب في الظهير الأيسر في محاولة لتنشيط هذه الجبهة في الدقائق المتبقية أثناء تأخر إنجلترا في النتيجة.

وصف المباراة

ظهر منتخب سلوفاكيا أخطر في بداية المباراة وسدد ديفيد هانكو كرة أرضية من ناحية اليسار مرت جوار قائم مرمى جوردان بيكفورد حارس إنجلترا في أول فرصة خطيرة.

واستمرت محاولات سلوفاكيا الخطيرة إلى أن سجل المنتخب الأزرق هدف التقدم في شباك إنجلترا في الدقيقة 25 عن طريق إيفان شرانز.

وجاء الهدف بعد كرة طويلة ثم تمريرة إلى المهاجم وضعته في مواجهة مرمى بيكفورد ليسدد الكرة على يمين الحارس في الشباك.

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GOAL!!!



Ivan Schranz scores his third goal of EURO 2024 and puts Slovakia ahead of England!#EURO2024 | #beINEURO | #HomeofEuro | pic.twitter.com/qcTmuYfNsi — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) June 30, 2024

مع بداية الشوط الثاني اندفع منتخب إنجلترا للهجوم بقوة في محاولة إحراز التعادل وقابل ذلك دفاع قوي من سلوفاكيا.

وسجل فيل فودين هدف التعادل لإنجلترا في الدقيقة 50 بتسديدة من أمام المرمى بعد تمريرة من هاري كين.

لكن الحكم ألغى الهدف بسبب تسلل فيل فودين.

وأجرى جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا التبديل الأول في الدقيقة 66 بنزول كول بالمر وخروج كيران تريبيير.

ليلعب بالمر في مركز الجناح الأيمن، ويتحول بوكايو ساكا إلى الظهير الأيسر بدلا من تريبيير.

وكاد ديكلان رايس أن يسجل التعادل لإنجلترا بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة اصطدمت في القائم.

ودفع ساوثجيت بالثنائي إيزي وإيفان توني بدلا من كوبي ماينو وفيل فودين في محاولة لتنشيط الهجوم وتسجيل هدف التعادل.

بيلينجهام المنقذ

واحتسب الحكم 6 دقائق كوقت بدل ضائع وجاءت الدقيقة +95 وسط هجوم من إنجلترا ودفاع من سلوفاكيا وظن الجميع أن المباراة ستنتهي بهذه النتيجة، إلا أن جود بيلينجهان كان يرى غير ذلك.

وسجل بيلينجهام هدف التعادل بضربة مقصية رائعة بعد رمية تماس نفذها كايل ووكر بقوة داخل منطقة الجزاء وحولها جويهي برأسه، لتصل إلى نجم ريال مدريد الذي وضعها في الشباك بطريقة رائعة وظهره للمرمى.

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هدف بقاء إنجلترا في البطولة بمقصية عالمية من بيلينجهام ⚽pic.twitter.com/YPJjIXwUYP — FilGoal (@FilGoal) June 30, 2024

لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 وتذهب إلى الأشواط الإضافية لأول مرة في النسخة الحالية من البطولة.

الوقت الإضافي ولدغة هاري كين

وبدأ الوقت الإضافي وفي الدقيقة الأولى منه سجل منتخب إنجلترا هدفه الثاني عن طريق نجمه وقائده هاري كين.

وقلب الإنجليز الطاولة على سلوفاكيا بهدف هاري كين الذي جاء بضربة رأسية بعد تمهيد برأسية أخرى من البديل إيفان توني.

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الريمونتادا أمام سلوفاكيا تكتمل برأسية متقنة للمهاجم الإنجليزي هاري كين pic.twitter.com/sxv5lhuwpI — FilGoal (@FilGoal) June 30, 2024

بعدها هدأ اللعب وسيطر منتخب إنجلترا الكرة معظم الأوقات وسط محاولات دون خطورة من سلوفاكيا لتسجيل التعادل.

ومع بداية الشوط الإضافي الثاني شارك كونور كالاجير وكوانساه بدلا من هاري كين وجود بيلينجهام، في محاولة من ساوثجيت لتأمين النتيجة.

وبالفعل مرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز منتخب إنجلترا ويتأهل إلى ربع النهائي.

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