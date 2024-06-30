قائمة الأهلي - استبعاد كهربا واستمرار غياب عمر كمال أمام طلائع الجيش

الأحد، 30 يونيو 2024 - 21:29

كتب : أحمد الخولي

كهربا - الأهلي - شباب بلوزداد

تم استبعاد محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي من قائمة الفريق لمباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

ويغيب أيضا عمر كمال عبد الواحد رغم عودته للتدريبات، نظرا لاستمرار تأهيله.

وكذلك تم استبعاد ثنائي الحراس مصطفى مخلوف وحمزة علاء، وثنائي الدفاع محمود متولي وكريم الدبيس، والتونسي محمد الضاوي "كريستو".

كما يغيب علي معلول وأحمد نبيل كوكا للإصابة، وبيرسي تاو لاستمرار التأهيل.

بينما انتهى عقد المهاجم الفرنسي أنتوني موديست اليوم.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمود الزنفلي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أكرم توفيق - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المؤجلة من الجولة الـ١٣ لبطولة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي أمام الطلائع مساء الغد الإثنين على استاد الكلية الحربية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 20 مباراة، بفارق 14 نقطة عن بيراميدز المتصدر الذي لعب 5 مباريات أكثر.

الأهلي كهربا الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول - الزمالك يُغرم روقا خبر في الجول - المنتخب الأولمبي يطلب ضم زيزو في أولمبياد باريس.. وموقف الزمالك واللاعب مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط مع كولر مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب استبعاد كهربا أمام طلائع الجيش الأهلي يكشف بنود اجتماع لجنة التخطيط مع كولر محمد هاني مستمر مع الأهلي حتى 2027 الأهلي يعلن رحيل موديست مران الأهلي - عودة عمر كمال وتأهيل بيرسي تاو
أخر الأخبار
يورو 2024 – تيديسكو: علينا أن نآمن بقدرتنا في الفوز على فرنسا 11 دقيقة | ألمانيا 2024
خبر في الجول - الزمالك يُغرم روقا 12 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - المنتخب الأولمبي يطلب ضم زيزو في أولمبياد باريس.. وموقف الزمالك واللاعب 19 دقيقة | منتخب مصر
يورو 2024 - روبرتو مارتينيز: أود إجابة الأسئلة بعد يوم 15 يوليو 34 دقيقة | ألمانيا 2024
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط مع كولر 45 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب استبعاد كهربا أمام طلائع الجيش 50 دقيقة | الدوري المصري
عكاظ: أحمد حجازي ينضم لنادي نيوم في دوري الدرجة الثانية السعودي ساعة | سعودي في الجول
الأهلي يكشف بنود اجتماع لجنة التخطيط مع كولر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم 2 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 3 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي 4 خبر في الجول – كواليس جلسة صبحي ولبيب ودياب لحل أزمة عدم خوض الزمالك للقمة