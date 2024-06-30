قائمة الأهلي - استبعاد كهربا واستمرار غياب عمر كمال أمام طلائع الجيش

تم استبعاد محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي من قائمة الفريق لمباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

ويغيب أيضا عمر كمال عبد الواحد رغم عودته للتدريبات، نظرا لاستمرار تأهيله.

وكذلك تم استبعاد ثنائي الحراس مصطفى مخلوف وحمزة علاء، وثنائي الدفاع محمود متولي وكريم الدبيس، والتونسي محمد الضاوي "كريستو".

كما يغيب علي معلول وأحمد نبيل كوكا للإصابة، وبيرسي تاو لاستمرار التأهيل.

بينما انتهى عقد المهاجم الفرنسي أنتوني موديست اليوم.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمود الزنفلي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أكرم توفيق - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المؤجلة من الجولة الـ١٣ لبطولة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي أمام الطلائع مساء الغد الإثنين على استاد الكلية الحربية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 20 مباراة، بفارق 14 نقطة عن بيراميدز المتصدر الذي لعب 5 مباريات أكثر.