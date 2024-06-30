مران الأهلي - عودة عمر كمال وتأهيل بيرسي تاو

الأحد، 30 يونيو 2024 - 20:49

كتب : حسام نور الدين

عمر كمال عبد الواحد

خاض الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المؤجلة من الجولة الـ١٣ لبطولة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي أمام الطلائع مساء الغد الإثنين على استاد الكلية الحربية.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية داخل ملعب التتش مع اللاعبين للحديث عن مباراة طلائع الجيش.

ثم خاض الفريق جزءًا بدنيًّا في بداية التدريبات قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

وشارك عمر كمال في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، فيما واصل بيرسي تاو تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الخاصة بالبرنامج الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الختامي والوحيد ضمن تحضيراته لمباراة طلائع الجيش اليوم، بعد الحصول على راحة أمس للتخلص من حالة الإجهاد بسبب توالي المباريات للفريق.

وحقق الأهلي الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ٢٨ لبطولة الدوري الممتاز.

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