كرة سلة - غياب إيهاب أمين وعاصم مرعي عن قائمة منتخب مصر النهائية لتصفيات الأولمبياد

أعلن الاتحاد المصري لـ كرة السلة قائمة منتخب مصر المشاركة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وستقام التصفيات في اليونان خلال الفترة من 2 وحتى 7 يوليو المقبل.

وتأهل منتخب مصر إلى الملحق العالمي باعتباره صاحب ثاني أفضل ترتيب إفريقي في كأس العالم، بعد جنوب السودان التي تأهلت مباشرة إلى الأولمبياد.

وشهدت قائمة منتخب مصر غياب كل من إيهاب أمين وعبد الرحمن نادر وعاصم مرعي.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم كل من: اليونان - الدومينيك - سلوفينيا - نيوزلاندا - كرواتيا.

وجاءت قائمة المنتخب

أحمد عادل – يوسف شحاتة – عمرو الجندي – هيثم كمال – يوسف رفعت – أنس أسامة – كريم الجيزاوي – باتريك جاردنر – عمر الشيخ – خالد عبد الناصر – عمر هشام – عمر طارق.

وإليكم قائمة الجهاز الفني

مدير فني: هنريك رودل

مدرب: وائل بدر

مدرب: محمد سليم

مدرب: رامى جنيدى

دكتور: احمد يحي

أحمال: محمد جمال

إدارى: سامح صلاح

محلل أداء: عبدالرحمن الجلاد

مدلك: على موسي

ويقام الملحق من 4 بطولات مختلفة وتضم كل منهم ستة منتخبات، ويتأهل بطل كل بطولة من التصفيات إلى أولمبيا باريس.

نظام الملحق يقوم على 4 بطولات يستضيفها أصحاب أعلى 4 منتخبات تصنيفا في الملحق وهم إسبانيا واليونان وبويرتريكو ولاتفيا.

ويشارك 6 منتخبات في كل بطولة ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة ليشكلا دور نصف نهائي ثم نهائي على أن يتأهل فريق واحد إلى الأولمبياد من كل بطولة.

وفي حالة خطف منتخب مصر بطاقة العبور للأولمبياد سيتواجد في المجموعة الأولى رفقة أستراليا وكندا وبطل تصفيات إسبانيا.

وجاءت مجموعات تصفيات الملحق العالمي كالآتي:

تصفيات إسبانيا تضم منتخبات: إسبانيا - لبنان - أنجولا - فنلندا - بولندا - جزر الباهاما

تصفيات لاتفيا تضم منتخبات: لاتفيا - جورجيا - الفلبين - البرازيل - الكاميرون - مونتينجرو

تصفيات اليونان تضم منتخبات: اليونان - مصر - الدومينيك - سلوفينيا - نيوزلاندا - كرواتيا.

تصفيات بورتوريكو تضم منتخبات: بورتوريكو - إيطاليا - البحرين - المكسيك - كوت ديفوار - ليتوانيا.