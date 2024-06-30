بعد 6 أشهر فقط مع فيرونا.. لاتسيو يضم تيجاني نوسلين

الأحد، 30 يونيو 2024 - 19:54

كتب : FilGoal

تيجاني نوسلين

أعلن نادي لاتسيو ضم تيجاني نوسلين قادما من هيلاس فيرونا.

ولم يعلن النادي العاصمي قيمة ومدة التعاقد.

ووفقا لشبكة "سكاي" الإيطالية فإن نوسلين انضم مقابل 15 مليون يورو ولمدة 5 مواسم.

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وسيتقاضى اللاعب 1.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

الهولندي البالغ 25 عاما انضم لفيروما قادما من فورتونا ستيراد في يناير الماضي مقابل 3 ملايين يورو.

وخلال نصف الموسم الذي قضاه في إيطاليا تألق وسجل 5 أهداف وصنع 4 في 17 مباراة.

ولفت نوسلين الأنظار وخاصة مانشستر يونايتد وبولونيا وفيورنتينا.

وضم لاتسيو اللاعب الذي يشغل مركزي الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم لتعويض رحيل فيليبي أندرسون.

وأعلن لاتسيو سابقا الحصول على خدمات ماتيو جيندوزي بشكل نهائي قادما من مارسيليا بعد تألقه خلال فترة الإعارة.

ورحل عن صفوف الفريق كل من لويس ألبرتو صوب الدحيل القطري وراؤول مورو لبلد الوليد الإسباني وفيليبي أندرسون إلى بالميراس البرازيلي.

تيجاني نوسلين لاتسيو هيلاس فيرونا
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