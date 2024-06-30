تقرير مغربي: الرجاء يرفض رحيل بلعمري في ظل اهتمام الأهلي وفريق آخر

يرفض نادي الرجاء المغربي التفريط في أبرز نجومه ومن بينهم يوسف بلعمري.

وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية أن الرجاء يرفض رحيل يوسف بلعمري في ظل اهتمام الأهلي وفريق قطري بالحصول على خدماته.

وأوضح التقرير أن إدارة الرجاء ترفض رحيل الظهير الأيسر لأنهم يعلمون بصعوبة إيجاد بديل له في الوقت الحالي.

وأشار التقرير أن الألماني جوزيف زينبارو المدير الفني للرجاء طالب مؤخرا بضرورة الإبقاء على اللاعبين البارزين في الفريق وتعزيز صفوفه بعناصر جديدة.

بلعمري انضم لصفوف الرجاء في صفقة انتقال حر قادما من الفتح الرباطي مطلع الموسم الجاري.

اللاعب البالغ 25 عاما خاض 32 مباراة بقميص الرجاء سجل خلالها هدفين وصنع 7 وتوج بلقب الدوري المغربي ووصل لنهائي كأس العرش.

وسبق أن ارتدى بلعمري قميص منتخب المغرب في 2022 خلال مباراة ودية ضد جامايكا وصنع هدفا خلال الفوز 3-0.

ويسعى الأهلي لضم لاعب في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب علي معلول الذي تعرض للإصابة بقطع جزئي في وتر أكيليس خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي في شهر مايو الماضي.