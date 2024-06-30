يورو 2024 - القبض على مشجع تسلق سطح ملعب مباراة ألمانيا ضد الدنمارك

الأحد، 30 يونيو 2024 - 18:59

كتب : FilGoal

العاصفة الرعدية

ألقت الشرطة الألمانية القبض على شخص مُلثم صعد إلى أعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك بين شوطي مباراة ألمانيا والدنمارك في يورو 2024.

وانتصر منتخب ألمانيا بنتيجة 2-0 على الدنمارك وتأهل لربع النهائي في مباراة توقفت ما يقارب 20 دقيقة قبل نهاية الشوط الأول بسبب سوء الأحوال الجوية.

ولاحقت الشرطة الشخص الملثم وألقت القبض عليه.

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وجاء بيان الشرطة: "ألقينا القبض على الرجل، إذ لم يشكل أي خطورة على الأخرين".

وأضاف "الشرطة لا يمكنها تقديم معلومات إضافية عن هوية الشخص أو الحافز لفعل هذا الأمر".

The supporter was then unmasked and handcuffed as the stadium was swiftly evacuated

وقال بيتر بينديرمان المتحدث الرسمي للشرطة: "شخص تسلق لسطح الملعب في الساعة 10:27 مساءً خلال اللقاء، تسلق الشرطيون وتواصلوا معله وللتأكد من السلامة".

وأكمل "استخدمنا طائرة هيلوكوبتر لإضاءة سطح الملعب لهذا السبب، لا يمكننا تقديم أي معلومات عن هدف أو هوية الشخص".

The man (left) later relented, walking back over to the police after repeat attempts to bring him over to them

وكان الاتحاد الأوروبي (يويفا) أعلن تشديد العمليات الأمنية بعد اقتحام الجماهير لملعب مباراة البرتغال ضد تركيا 4 مرات مختلفة.

وقال المتحدث الرسمي لـ يويفا في وقت سابق عبر شبكة ESPN: "الأمن والأمان في الاستاد وأرض الملعب وجميع مرافق المنتخبات هي أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي والألماني ويورو 2024".

وأضاف "وضعنا مقاييس إضافية في الملاعب لتقابل متطلبات البطولة ولمنع حدوث أخرى، ولأسباب أمنية لا يمكننا توضيح مقاييس محددة".

وأكمل "تذكير، أي اقتحام للملاعب سينتج عنه الطرد من الملعب والمنع من حضور المباريات المتبقية للبطولة كما سيتم تقديم شكوى جنائية رسمية بتهمة التعدي على ممتلكات الغير".

وتأهل منتخبا سويسرا وألمانيا لربع نهائي يورو 2024، في انتظار تحديد باقي المقاعد.

ألمانيا الدنمارك يورو 2024
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