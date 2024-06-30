انتهت يورو 2024 – إنجلترا (2)-(1) سلوفاكيا.. تأهل الأسود الثلاثة
الأحد، 30 يونيو 2024 - 18:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنجلترا ضد سلوفاكيا في يورو 2024.
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نهاية المباراة بفوز إنجلترا
خروج هاري كين وبيلينجهام ونزول كونور كالاجير وكوانساه
انطلاق الشوط الإضافي الأول
ق +95: جووووووووووووووول بيلينجهام والتعادل
ق 80: القائم يبعد تسديدة رايس
ق 66: نزول بالمر بدلا من تريبيير
ق 51: إلغاء هدف فودين بسبب التسلل
ق 50: جوووووول فودين والتعادل
ق 25: جوووول الأول إيفان شرانز
ق 12: فرصة خطيرة جديدة تضيع من سلوفاكيا
ق 5: فرصة خطيرة أولى لمنتخب سلوفاكيا
انطلاق المباراة
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