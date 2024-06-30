انتهت يورو 2024 – إنجلترا (2)-(1) سلوفاكيا.. تأهل الأسود الثلاثة

يورو 2024 - روبرتو مارتينيز: أود إجابة الأسئلة بعد يوم 15 يوليو

ذا أثليتك: دعوة لـ بوجبا لحضور مباراة فرنسا وبلجيكا في يورو 2024

تشكيل يورو 2024 - لا تغييرات في إسبانيا.. وخماسي يقود دفاع جورجيا