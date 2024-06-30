انتهت يورو 2024 – إنجلترا (2)-(1) سلوفاكيا.. تأهل الأسود الثلاثة

الأحد، 30 يونيو 2024 - 18:53

كتب : FilGoal

إنجلترا - سلوفاكيا - يورو 2024 - هدف هاري كين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنجلترا ضد سلوفاكيا في يورو 2024.

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نهاية المباراة بفوز إنجلترا

خروج هاري كين وبيلينجهام ونزول كونور كالاجير وكوانساه

انطلاق الشوط الإضافي الأول

ق +95: جووووووووووووووول بيلينجهام والتعادل

ق 80: القائم يبعد تسديدة رايس

ق 66: نزول بالمر بدلا من تريبيير

ق 51: إلغاء هدف فودين بسبب التسلل

ق 50: جوووووول فودين والتعادل

ق 25: جوووول الأول إيفان شرانز

ق 12: فرصة خطيرة جديدة تضيع من سلوفاكيا

ق 5: فرصة خطيرة أولى لمنتخب سلوفاكيا

انطلاق المباراة

إنجلترا سلوفاكيا يورو 2024
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