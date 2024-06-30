بيريرا لـ في الجول: هذا ردي على طلب المقاولون إعادة مباراة بيراميدز

الأحد، 30 يونيو 2024 - 18:21

كتب : أحمد الخولي

فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام

كشف فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن رده على طلب نادي المقاولون العرب بإعادة مباراة بيراميدز في الدوري.

وحولت رابطة الأندية المصرية شكوى المقاولون العرب لإعادة مباراة بيراميدز إلى الاتحاد المصري ولجنة الحكام.

وتقدم نادي المقاولون العرب باحتجاج وطلب رسمي لإعادة مباراة فريقه أمام بيراميدز. والتي خسرها بنتيجة 3-1.

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وعلل المقاولون العرب طلبه بأن لجنة الحكام ارتكبت مخالفة بشان لائحة النظام الأساسي بتعيين الحكم محمد الحنفي لإدارة المباراة.

وقال بيريرا لـFilGoal.com: "ردي على طلب المقاولون هو نفس ما قلته لكم قبل ذلك وبنفس نصوص اللائحة التي يظن البعض بها أن المباراة تستحق الإعادة".

وأضاف "محمد الحنفي أجرى اختبار فيفا الرسمي للحكام مع الجميع طوال المعسكر التدريبي الأخير بالسويس وبموجبه حصل على رخصة إدارة المباريات وإدارته قانونية وسليمة".

وأتم تصريحاته "أشكركم على إتاحة الفرصة لي للشرح".

المقاولون العرب بيراميدز الدوري المصري بيريرا
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