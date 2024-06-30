تشكيل يورو 2024 – كوبي ماينو أساسي.. وفودين يقود هجوم إنجلترا أمام سلوفاكيا

يشارك فيل فودين نجم منتخب إنجلترا في تشكيل فريقه الأساسي في مواجهة سلوفاكيا.

ويلعب منتخب إنجلترا ضد سلوفاكيا في دور الـ16 لكأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا.

ودفع جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا بـ فيل فودين في التشكيل الأساسي، وذلك بعدما ترك معسكر الأسود الثلاثة وعاد إلى بلاده لاستقبال مولوده الجديد ثم عاد إلى ألمانيا مرة أخرى.

كذلك يلعب كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد الشاب في وسط الملعب بدلا من ترينت ألكساندر أرنولد.

وجاء تشكيل إنجلترا كالآتي:

المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – مارك جويهي – كيران تريبيير

الوسط: كوبي ماينو – ديكلان رايس – جود بيلينجهام

الهجوم: بوكايو ساكا – هاري كين – فيل فودين

بينما جاء تشكيل سلوفاكيا كالآتي:

المرمى: مارتن دوبرافكا

الدفاع: بيتر بيكاريك – دينيس فافرو – ميلان شكرينيار – دافيد هانكو

الوسط: أوندريخ دودا – ستانيسلاف لوبوتكا – يوراي كوتشكا

الهجوم: إيفان شرانز – دافيد سترليتش – لوكاس هاراسلين