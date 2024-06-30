خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 29 من الدوري المصري

أعلنت شركة "تذكرتي" فتح باب حجز التذاكر لمباريات الجولة 29 من الدوري المصري.

وتبدأ مباريات الجولة بدءا من غدا الإثنين وحتى الخميس من الأسبوع الجاري.

وجاءت مباريات الجولة

المصري × الجونة – الإثنين 1 يوليو – استاد برج العرب

البنك الأهلي × سموحة – الثلاثاء 2 يوليو – استاد القاهرة

بيراميدز × زد – الثلاثاء 2 يوليو – استاد الدفاع الجوي

فيوتشر × بلدية المحلة – الأربعاء 3 يوليو – استاد القاهرة

سيراميكا كليوباترا × الإسماعيلي – الأربعاء 3 يوليو – استاد المقاولون العرب

فاركو × الزمالك – الأربعاء 3 يوليو – استاد برج العرب

طلائع الجيش × الاتحاد – الخميس 4 يوليو – استاد جهاز الرياضة

الأهلي × الداخلية – الخميس 4 يوليو – استاد القاهرة

فتح باب الحجز لمباريات الاسبوع التاسع والعشرين فى دوري النيل لموسم 2023/2024🏟️⚽️ للحجز يرجي زيارة https://t.co/aObWJ518XG لاستلام التذكرة و تذكرتي Fan ID https://t.co/HeReTRluP5 15355 pic.twitter.com/0bTzCQWQix — Tazkarti (@Tazkarti) June 30, 2024

وسبق أن أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي والمؤجلة من الجولة 13.

لحجز تذكرتك من هنا