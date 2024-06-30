خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 29 من الدوري المصري
الأحد، 30 يونيو 2024 - 17:45
كتب : FilGoal
أعلنت شركة "تذكرتي" فتح باب حجز التذاكر لمباريات الجولة 29 من الدوري المصري.
وتبدأ مباريات الجولة بدءا من غدا الإثنين وحتى الخميس من الأسبوع الجاري.
وجاءت مباريات الجولة
المصري × الجونة – الإثنين 1 يوليو – استاد برج العرب
البنك الأهلي × سموحة – الثلاثاء 2 يوليو – استاد القاهرة
بيراميدز × زد – الثلاثاء 2 يوليو – استاد الدفاع الجوي
فيوتشر × بلدية المحلة – الأربعاء 3 يوليو – استاد القاهرة
سيراميكا كليوباترا × الإسماعيلي – الأربعاء 3 يوليو – استاد المقاولون العرب
فاركو × الزمالك – الأربعاء 3 يوليو – استاد برج العرب
طلائع الجيش × الاتحاد – الخميس 4 يوليو – استاد جهاز الرياضة
الأهلي × الداخلية – الخميس 4 يوليو – استاد القاهرة
فتح باب الحجز لمباريات الاسبوع التاسع والعشرين فى دوري النيل لموسم 2023/2024🏟️⚽️
للحجز يرجي زيارة https://t.co/aObWJ518XG
لاستلام التذكرة و تذكرتي Fan ID
15355 pic.twitter.com/0bTzCQWQix— Tazkarti (@Tazkarti) June 30, 2024
وسبق أن أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي والمؤجلة من الجولة 13.