كرة طائرة - الأهلي يدعم صفوف السيدات بـ حبيبة زعتر

الأحد، 30 يونيو 2024 - 17:04

كتب : FilGoal

حبيبة زعتر - سيدات الأهلي كرة طائرة

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع حبيبة زعتر لاعبة سيدات الأهلي للكرة الطائرة.

ووقعت حبيبة زعتر لاعبة نادي الصيد على عقود انضمامها إلى الأهلي لمدة 4 سنوات مقبلة.

وتشغل حبيبة زعتر مركز "الليبرو".

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وكشف خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن تعاقد فريق السيدات مع حبيبة زعتر لأربعة مواسم مقبلة.

وأشار العوضي إلى أن حبيبة تمثل إضافة كبير بعدما نالت ثقة الجهاز الفني وأن التعاقد معها يأتي في ضوء تدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة لمواصلة حصد البطولات.

وأشاد العوضي بموهبة حبيبة زعتر لافتا أنها لاعبة مميزة وتمثل إضافة قوية للفريق خلال الموسم المقبل.

وكانت سيدات الأهلي قد توجن بألقاب السوبر المصري والدوري وكأس مصر.

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