كرة يد - بعد انتهاء الإعارة.. الأهلي يعلن تعاقده مع أمينة هشام

الأحد، 30 يونيو 2024 - 16:56

كتب : FilGoal

أمينة هشام - خالد العوضي - سيدات الأهلي كرة يد

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع أمينة هشام لاعبة سبورتنج لتدعيم صفوف سيدات الأهلي لكرة اليد.

وكانت أمينة هشام قد شاركت الموسمين الماضيين مع فريق الأهلي على سبيل الإعارة.

وكشف خالد العوضي مدير النشاط الرياضي تعاقد الأهلي مع أمينة هشام لمدة 4 مواسم مقبلة.

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ويأتي ذلك ضمن خطة النشاط الرياضي لتدعيم صفوف فريق سيدات اليد استعدادا للموسم المقبل.

وأشار موقع الأهلي إلى ظهور أمينة هشام بمستوى متميز خلال مشاركتها مع سيدات الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسمين مما دفع محمد عادل المدير الفني للمطالبة بالتعاقد النهائي معها.

وأشاد العوضي بقدرات أمينة مؤكدا إنها من صاحبات المهارات الفنية العالية وانضمامها بشكل نهائي يدعم الفريق.

ونجحت سيدات الأهلي الموسم الماضي في التتويج بلقبي الدوري وكأس مصر.

كرة يد سيدات الأهلي أمينة هشام
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