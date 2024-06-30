مودرن فيوتشر يعلن إصابة جنش ومحمد فاروق
الأحد، 30 يونيو 2024 - 16:56
كتب : FilGoal
أعلن نادي مودرن فيوتشر إصابة الثنائي محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد فاروق.
محمد فاروق
النادي : مودرن فيوتشر
محمود جنش
النادي : مودرن فيوتشر
وكشف أحمد مبروك رئيس الجهاز الطبي بالنادي عن نوعية تشخيص حالة الثنائي.
وقال مبروك عبر المركز الإعلامي للنادي: "جنش يعاني من شرخ بالساعد الأيمن ومدة غيابه تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع".
وتابع "أما محمد فاروق فيعاني من قطع جزئي في الرباط الخارجي للركبة اليمنى وسيغيب لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع".
وكان الثنائي قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الجونة الماضية في الدوري المصري الممتاز وانتهت بفوز مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل.
ويحتل مودرن فيوتشر حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة من 27 مباراة.
ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة بلدية المحلة يوم الأربعاء 3 يوليو في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.
نرشح لكم
"يلا يا رجالة".. موديست يعلن رحيله عن الأهلي تقرير مغربي: الرجاء يرفض رحيل بلعمري في ظل اهتمام الأهلي وفريق آخر بيريرا لـ في الجول: هذا ردي على طلب المقاولون إعادة مباراة بيراميدز خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 29 من الدوري المصري خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مواجهة طلائع الجيش ضد الأهلي مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: تحويل شكوى المقاولون لإعادة مواجهة بيراميدز لاتحاد الكرة كما كشف في الجول.. الزمالك يعلن تجديد عقد محمد صبحي خبر في الجول - زد يقدم عرضا للفلسطيني أنس بني عودة