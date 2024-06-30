مودرن فيوتشر يعلن إصابة جنش ومحمد فاروق

الأحد، 30 يونيو 2024 - 16:56

كتب : FilGoal

جنش - فيوتشر × الأهلي

أعلن نادي مودرن فيوتشر إصابة الثنائي محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد فاروق.

محمد فاروق

النادي : مودرن فيوتشر

محمود جنش

النادي : مودرن فيوتشر

مودرن فيوتشر

وكشف أحمد مبروك رئيس الجهاز الطبي بالنادي عن نوعية تشخيص حالة الثنائي.

وقال مبروك عبر المركز الإعلامي للنادي: "جنش يعاني من شرخ بالساعد الأيمن ومدة غيابه تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع".

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وتابع "أما محمد فاروق فيعاني من قطع جزئي في الرباط الخارجي للركبة اليمنى وسيغيب لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع".

وكان الثنائي قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الجونة الماضية في الدوري المصري الممتاز وانتهت بفوز مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل.

ويحتل مودرن فيوتشر حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة من 27 مباراة.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة بلدية المحلة يوم الأربعاء 3 يوليو في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

مودرن فيوتشر محمود عبد الرحيم جنش محمد فاروق الدوري المصري
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