يوفنتوس يتعاقد مع دوجلاس لويس من أستون فيلا

أعلن يوفنتوس تعاقده مع دوجلاس لويز قادما من أستون فيلا.

ووقع اللاعب البرازيلي مع يوفنتوس لمدة 5 سنوات حتى عام 2029.

وفقا لفابريزيو رومانو فإن الصفقة قد كلفت يوفنتوس 50 مليون يورو، وسيتم انتقال صامويل إلينج وإنزو بارنيشيا لاعبا يوفنتوس إلى أستون فيلا في صفقة منفصلة مقابل 22 مليون يورو.

صاحب الـ 26 عاما انضم إلى أستون فيلا قادما من مانشستر سيتي في 2019.

وشارك لويز في الموسم الماضي مع أستون فيلا في 53 مباراة وخلالها سجل 10 أهداف وصنع 10 آخرين.

ومنذ الانتقال إلى أستون فيلا في 2019 لعب دوجلاس 204 مباراة وتمكن من تسجيل 22 هدفا وصناعة 24.

ويلعب دوجلاس لويز حاليا مع البرازيل في كوبا أمريكا.

وسبق لدوجلاس لويز خوض 16 مباراة بقميص منتخب البرازيل الأول.

كما شارك مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 والتي حصل فيها على الميدالية الذهبية.