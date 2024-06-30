خبر في الجول - زد يقدم عرضا للفلسطيني أنس بني عودة

الأحد، 30 يونيو 2024 - 16:07

كتب : عمرو نبيل

أنس بني عودة

أرسل زد عرضا للاعب الفلسطيني أنس بني عودة لاعب الأهلي الأردني.

وينتهي تعاقد بني عودة مع الأهلي الأردني بنهاية الموسم لذلك أصبح اللاعب حرا في التعاقد مع أي فريق بشكل مجاني.

وعلم FilGoal.com أن زد قد قدم عرضا للاعب لضمه لصفوفه في الموسم المقبل وسيخض للكشف الطبي مباشرة في حال وافق على العرض.

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صاحب الـ 22 عاما كان قد انضم لصفوف الأهلي في شهر يناير الماضي قادما من شباب الظاهرية.

ويلعب أنس بني عودة في مركز الجناح الأيمن.

ولم يسبق للاعب المشاركة مع المنتخب الفلسطيني الأول ولكنه شارك بقميص المنتخب الأولمبي.

أنس بني عودة مودرن فيوتشر
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