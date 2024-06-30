ليون يتعاقد مع بن رحمة بشكل نهائي

الأحد، 30 يونيو 2024 - 15:33

كتب : FilGoal

سعيد بن رحمة

أعلن نادي أولمبيك ليون تعاقده مع الجزائري سعيد بن رحمة من وست هام بشكل نهائي.

ووقع بن رحمة على عقد مع ليون لمدة ثلاث مواسم مقبلين.

صاحب الـ 28 عاما كان قد قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لليون من صفوف وست هام قبل أن ينتقل للفريق الفرنسي بشكل نهائي.

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ولعب بن رحمة مع ليون خلال نصف موسم 15 مباراة وخلالها سجل ثلاثة أهداف وصنع 4 آخرين.

بن رحمة كان قد انضم لوست هام في 2020 قادما من برينتفورد.

وخلال 4 مواسم بقميص وست هام شارك بن رحمة في 155 مباراة بقميص وست هام وسجل 24 هدفا وصنع 20 آخرين.

وأسهم بن رحمة في تتويج وست هام ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي في موسم 2022/2023.

سعيد بنرحمة أولمبيك ليون وست هام
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