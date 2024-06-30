بينهم ثنائي منتخب البرتغال.. برشلونة يعلن رحيل ثلاثي الفريق
الأحد، 30 يونيو 2024 - 15:31
كتب : FilGoal
أعلن نادي برشلونة رحيل ثلاثي الفريق جواو فيليكس وجواو كانسيلو وماركوس ألونسو.
جواو فيليكس
النادي : أتليتكو مدريد
جواو كانسيلو
النادي : مانشستر سيتي
ماركوس ألونسو
النادي : لاعب حر
وينتهي تعاقد ماركوس ألونسو مع برشلونة اليوم 30 يونيو.
بينما انتهت إعارة جواو كانسيلو من مانشستر سيتي إلى برشلونة، كما انتهت إعارة جواو فيليكس من أتليتكو مدريد إلى النادي الكتالوني.
وبذلك فشل نادي برشلونة في تمديد إعارة جواو فيليكس.
وشارك فيليكس البالغ من العمر 24 عاما مع برشلونة في 44 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 6 آخرين فقط.
وكان جواو فيليكس قد صرح سابقا عبر صحيفة موندو ديبورتيفو عن رغبته في الاستمرار مع برشلونة.
ويرتبط جواو فيليكس بتعاقد مع أتليتكو مدريد حتى صيف 2029.
بينما مواطنه البرتغالي جواو كانسيلو فيرتبط بتعاقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2027.
ويلعب الثنائي رفقة منتخب البرتغال في أمم أوروبا 2024.
نرشح لكم
يورو 2024 - روبرتو مارتينيز: أود إجابة الأسئلة بعد يوم 15 يوليو ذا أثليتك: دعوة لـ بوجبا لحضور مباراة فرنسا وبلجيكا في يورو 2024 مباشر يورو 2024 - إسبانيا (2)-(1) جورجيا.. جوووووووووووول الثاااااااني رغم أنف ساوثجيت تشكيل يورو 2024 - لا تغييرات في إسبانيا.. وخماسي يقود دفاع جورجيا بعد 6 أشهر فقط مع فيرونا.. لاتسيو يضم تيجاني نوسلين انتهت يورو 2024 – إنجلترا (2)-(1) سلوفاكيا.. تأهل الأسود الثلاثة تشكيل يورو 2024 – كوبي ماينو أساسي.. وفودين يقود هجوم إنجلترا أمام سلوفاكيا