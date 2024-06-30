بينهم ثنائي منتخب البرتغال.. برشلونة يعلن رحيل ثلاثي الفريق

أعلن نادي برشلونة رحيل ثلاثي الفريق جواو فيليكس وجواو كانسيلو وماركوس ألونسو.

وينتهي تعاقد ماركوس ألونسو مع برشلونة اليوم 30 يونيو.

بينما انتهت إعارة جواو كانسيلو من مانشستر سيتي إلى برشلونة، كما انتهت إعارة جواو فيليكس من أتليتكو مدريد إلى النادي الكتالوني.

وبذلك فشل نادي برشلونة في تمديد إعارة جواو فيليكس.

وشارك فيليكس البالغ من العمر 24 عاما مع برشلونة في 44 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 6 آخرين فقط.

وكان جواو فيليكس قد صرح سابقا عبر صحيفة موندو ديبورتيفو عن رغبته في الاستمرار مع برشلونة.

ويرتبط جواو فيليكس بتعاقد مع أتليتكو مدريد حتى صيف 2029.

بينما مواطنه البرتغالي جواو كانسيلو فيرتبط بتعاقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2027.

ويلعب الثنائي رفقة منتخب البرتغال في أمم أوروبا 2024.