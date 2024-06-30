أتليتكو مدريد يجدد تعاقده مع أزبيليكويتا

أعلن نادي أتليتكو مدريد تجديد تعاقده مع لاعبه سيزار أزبيلكويتا لموسم إضافي.

سيزار أزبيليكويتا النادي : أتليتكو مدريد أتليتكو مدريد

صاحب الـ 34 عاما وقع على عقد جديد مع أتليتكو مدريد لينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل.

وانضم أزبيليكويتا لأتليتكو مدريد في بداية الموسم الماضي بعد نهاية تعاقده مع تشيسلي.

ولعب أزبيلكويتا 34 مباراة بقميص أتليتكو مدريد خلال الموسم الماضي وصنع خلالها هدفين.

وقبل الانضمام لأتليتكو مدريد لعب أزبلكويتا 9 مواسم بقميص تشيلسي.

وأنهى أتليتكو مدريد الموسم الماضي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني ليتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وكان أتليتكو قد أعلن منذ قليل رحيل ثلاثة لاعبين عن الفريق بشكل مجاني بعد نهاية تعاقدهم وهم ممفيس ديباي وماريو هيرموسو وجابرييل باوليستا.

ولم يعلن أتليتكو مدريد حتى الآن عن التعاقد مع أي لاعب بشكل رسمي.