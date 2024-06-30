يورو 2024 - رغم الخروج المبكر.. منتخب إيطاليا يعلن استمرار سباليتي

أعلن جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مصير لوشيانو سباليتي مدرب المنتخب بعد الخروج من يورو 2024.

وكان منتخب إيطاليا قد خرج من دور الـ 16 ليورو 2024 بعد الخسارة من سويسرا بهدفين دون مقابل.

وأعلن جرافينا استمرار سباليتي في تدريب الفريق رغم خروج حامل اللقب من البطولة مبكرا.

وقال جرافينا خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد: "ليس لدينا شيء لنخفيه ولكن يجب أن نتحلى بالمسؤولية، لقد خضنا محادثات طويلة مع سباليتي وأعتقد أنه من غير المعقول حل المشاكل عن طريق التخلي عن مشروع متعدد السنوات بعد 8 أو 9 أشهر فقط".

وتابع "محور مشروعنا هو المدرب الذي كان هنا من 9 أشهر فقط ولم يكن لديه كل اللاعبين متاحين دائما، ويجب أن نتخلى بالثقة لأن هناك تحدي آخر بعد 60 يوما فقط من الآن.

لوشيانو سباليتي تولى تدريب إيطاليا في 14 مباراة سابقة خلالها فاز الفريق في 7 مباريات وتعادل في 4 وخسر 3 مباريات.

المباراة المقبلة لإيطاليا ستكون في شهر سبتمبر المقبل ضد فرنسا في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.