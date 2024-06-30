كرة طائرة - "لم أوقع لأي مكان".. سهيلة وفيق توجه رسالة لجماهير الأهلي ومصير مستقبلها

وجهت سهيلة وفيق لاعبة سيدات الأهلي ومنتخب مصر للكرة الطائرة رسالة إلى جماهير الأهلي.

وكانت قد انتشرت تقارير عن إتمام الزمالك تعاقده مع سهيلة وفيق لاعبة الأهلي بعد انتهاء تعاقدها مع القلعة الحمراء.

وكتبت سهيلة وفيق عبر صفحتها الرسمية: "سأظل ابنة النادي الأهلي دائما، النادي الأهلي اعتبره بيتي الثاني الذي تربيته فيه، أتوجه بالشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي والنشاط الرياضي على كل شيء".

وأضافت "أحب وأحترم جماهير الأهلي جدا، وأشكرهم على كل شيء وكل رسائل الدعم، وكانت الأولوية دائما لبيتي النادي الأهلي داخل مصر الذي حققت معه الكثير من البطولات وكأس أفضل مُعده بإفريقيا".

واختتمت سهيلة وفيق رسالتها "لم يتم التواصل معي من قبل الجهاز الفني بالنادي الأهلي، وللتوضيح ومنعا للشائعات لم أوقع لأي مكان مع العلم أن لدي عروض داخل وخارج مصر وأقوم بدراستها في الوقت الحالي".

وانضمت سهيلة وفيق إلى الأهلي في يناير الماضي لمدة ستة أشهر بعد الانتهاء من دراستها في جامعة إلنوي الأمريكية بشيكاغو.

وحققت سهيلة مع الأهلي ألقاب الدوري وكأس مصر وكأس السوبر.

بينما خسر الأهلي لقب بطولة إفريقيا للأندية عقب الخسارة أمام الزمالك في النهائي.