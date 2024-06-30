قبل أيام من أولمبياد باريس.. زياد السيسي يتصدر التصنيف العالمي لـ السلاح

نجح زياد السيسي لاعب سلاح السيف المصري في تصدر التصنيف العالمي للعبة.

ووصل زياد السيسي إلى قمة التصنيف للمرة الأولى في تاريخه وقبل أيام من خوض منافسات أولمبياد باريس.

وحصد زياد ذهبية بطولة الجائزة الكبرى الشهر الماضي والتي أقيمت في كوريا الجنوبية.

ونجح وقتها في التغلب على ساندرو بازادزي في المباراة النهائية.

وتصدر زياد السيسي التصنيف العالمي مقابل 188 نقطة بينما ساندرو بازادزي في المركز الثاني بـ 180 نقطة.

ويستعد زياد السيسي لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 الصيف المقبل.

وتنطلق منافسات أولمبياد باريس في 24 يوليو المقبل.

وكان زياد السيسي قد حقق برونزية كأس العالم في العام الماضي ليحقق إنجاز كأول مصري يحصل على ميدالية في التاريخ.

والمفارقة كانت خسارة زياد السيسي وقتها في نصف النهائي أمام الجيورجي ساندرو بازادزي المصنف الأول عالميا بنتيجة 15-14.

وسبق أن حصد زياد السيسي برونزية بطولة العالم في سلاح السيف في الجزائر في نوفمبر 2022، وكتب حينها على حسابه "هي أول ميدالية في تاريخ سلاح السيف.