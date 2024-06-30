عصام عبد الفتاح: كلاتنبرج تلاعب بالخطوط لتغيير قرار في مباراة سابقة لـ الأهلي

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام المصرية الأسبق عن محاولة مارك كلاتنبرج الرئيس السابق للتلاعب من أجل تغيير قرار خاص بهدف ألغي لمصلحة الأهلي.

وقال عبد الفتاح عبر قناة MBC مصر 2: "عندما كنت رئيسا للجنة الحكام، قالوا لي ستستمر كرئيس للجنة ولكن سنجلب خبير أجنبي (يتلطش هو من الأهلي والزمالك وأنت تقعد ملك)".

وتابع "الخبراء المصريين الحقيقيين نجحوا في تطوير التحكيم المصري ولكن ما يحدث نتاج التعصب الأعمى وعدم الاهتمام بالتحكيم من اتحاد الكرة واعتبار التحكيم هو الحلقة الأضعف مع وجود تأثيرات خفية كثيرة، على مدار 7 سنوات تعرضت للانتقادات بسبب الدفاع عن التحكيم وهذا هو دوري وهناك الكثير لم يتم كشفه حول ما يحدث مع الحكام".

وكشف "محمود عاشور حكم مظلوم وتعرض للاضطهاد ولمدة 8 أشهر لم يدر أي مباراة في مصر، كان هناك مباراة للأهلي أدارها وجاء لنا خبير تحكيم عالمي -مارك كلاتنبرج- لم يحصل حتى على دورة محاضرين في إنجلترا وحاول تحريك الخطوط من أجل إرضاء شخص ما وتلاعب بالخطوط من أجل لإظهار أن القرار الذي اتخذ لم يكن صحيحا، محمود عاشور كان قد ألغى هدفا للأهلي وحاول كلاتنبرج إظهار أن الكرة كانت هدفا صحيحا بكل الطرق ولكن في الأساس كان قرار عاشور صحيحا".

المباراة التي يقصدها عبد الفتاح كانت بين الأهلي وفاركو أثناء قيادة كلاتنبرج للجنة التحكيم وكان عاشور قد ألغى هدفا للأهلي وأقر الحكم الإنجليزي السابق بصحته.