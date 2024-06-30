هاني سعيد: لا نعلم مصير مواجهة سموحة لكن ما حدث ليس ظرفا قهريا.. وأمر غريب بالجدول

الأحد، 30 يونيو 2024 - 11:44

كتب : FilGoal

بيراميدز - المقاولون - فيستون ماييلي

أعرب هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن اندهاشه من أنباء إعادة مواجهة سموحة.

وكان قد تم إلغاء مباراة سموحة بسبب ماس كهربائي أدى إلى حريق توقفت بسببه المباراة قبل أن يتم إلغائها.

وقال هاني سعيد عبر قناة dmc: "لم يصلنا أي قرار بشأن موقف مواجهة سموحة بعد إلغائها، لكن اللائحة واضحة حال انقطاع التيار الكهربائي يتم احتساب المباراة لصالح الفريق الضيف بنتيجة 2-0".

أخبار متعلقة:
المستشار القانوني لـ بيراميدز: لا ينبغي إعادة المباراة.. يجب اعتبار سموحة مهزوما سامي: مدرب بيراميدز طالب الحكم بعدم إكمال المباراة.. والزمالك تسبب في استفاقة الكل أحمد سامي: هناك مخالفة في هدف بيراميدز ضد سموحة.. وطلب بشأن إعادة المباراة مصدر من بيراميدز لـ في الجول: نتمسك باللوائح في لقاء سموحة.. وما حدث لا يعد حريقا

وأوضح "لم أقل إنه لا يوجد حريق، لكنه لم يؤثر على سير المباراة بدليل عودة الجميع لمقاعده واستعداد الفريقين للعب مجددا في وجود 3 أبراج إنارة، ولكن بعد تعطل برج إنارة جديدة ألغى الحكم اللقاء لاستحالة اللعب ببرجين إنارة فقط".

وشدد "لا أتهم أحدا بشأن ما حدث في مواجهة سموحة وهذا ليس دوري".

وتابع هاني سعيد "أمر غريب وغير مفهوم تصريحات رئيس رابطة الأندية - أحمد دياب - بإعادة المباراة دون حصوله على تقارير ما حدث في المباراة".

وكشف المدير الرياضي لبيراميدز "إذا قررت رابطة الأندية إعادة المباراة أمام سموحة فالقرار هنا يعود إلى مجلس إدارة بيراميدز، والغريب هو طرح إعادة المباراة بالكامل دون استكمالها بنفس الظروف".

وأضاف "جدول الدوري يجعل بيراميدز يخوض 7 مباريات خلال شهر يوليو ثم التوقف أسبوعين كاملين دون لعب بين مواجهتنا لفاركو ثم الداخلية".

واختتم هاني سعيد تصريحاته "لا يمكنني حسم نسبة اقتراب بيراميدز من لقب الدوري بسبب عدد المباريات المتبقية، ربما بعد 4 جولات يمكن الحديث عن ذلك".

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة من 25 مباراة ويليه الأهلي بـ 48 نقطة من 20 مباراة فقط.

ويواجه بيراميدز الأهلي مرتين خلال 10 أيام يومي 12 و22 يوليو ضمن منافسات الدوري.

الدوري المصري بيراميدز هاني سعيد سموحة
نرشح لكم
خبر في الجول - اتحاد الكرة يدرس استدعاء الشناوي وزيزو لأولمبياد باريس عصام عبد الفتاح: كلاتنبرج تلاعب بالخطوط لتغيير قرار في مباراة سابقة لـ الأهلي سالم: تم اختزال مطالب الزمالك في مطلب واحد.. ونريد مشاركة الأهلي في الإصلاح ولكن ياسر حمد يعلن رحيله عن الزمالك محمد مصيلحي: عايز حقي هاني سعيد: من الصعب ترك لاعبين فوق السن للمنتخب الأولمبي أحمد سليمان: جمهور الزمالك يحق له الحزن.. وهذه حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: كاف وافق على منح الزمالك مهلة من أجل الرخصة القارية
أخر الأخبار
أتليتكو مدريد يعلن رحيل ثلاثة من لاعبيه 39 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - اتحاد الكرة يدرس استدعاء الشناوي وزيزو لأولمبياد باريس ساعة | الكرة المصرية
عصام عبد الفتاح: كلاتنبرج تلاعب بالخطوط لتغيير قرار في مباراة سابقة لـ الأهلي ساعة | الدوري المصري
هاني سعيد: لا نعلم مصير مواجهة سموحة لكن ما حدث ليس ظرفا قهريا.. وأمر غريب بالجدول ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات 30 يونيو 2024.. مواجهتا إسبانيا وإنجلترا في اليورو وكوبا أمريكا ساعة | ألمانيا 2024
كوبا أمريكا 2024 - لا يحتاجونك بعد يا ميسي.. الأرجنتين تحسم الصدارة وتشيلي تغادر بالطرد 7 ساعة | أمريكا
انتهت في كوبا أمريكا - الأرجنتين (2)-(0) بيرو.. كندا (0)-(0) تشيلي 10 ساعة | أمريكا
سالم: تم اختزال مطالب الزمالك في مطلب واحد.. ونريد مشاركة الأهلي في الإصلاح ولكن 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم 2 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 3 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 4 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي