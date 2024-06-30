هاني سعيد: لا نعلم مصير مواجهة سموحة لكن ما حدث ليس ظرفا قهريا.. وأمر غريب بالجدول

أعرب هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن اندهاشه من أنباء إعادة مواجهة سموحة.

وكان قد تم إلغاء مباراة سموحة بسبب ماس كهربائي أدى إلى حريق توقفت بسببه المباراة قبل أن يتم إلغائها.

وقال هاني سعيد عبر قناة dmc: "لم يصلنا أي قرار بشأن موقف مواجهة سموحة بعد إلغائها، لكن اللائحة واضحة حال انقطاع التيار الكهربائي يتم احتساب المباراة لصالح الفريق الضيف بنتيجة 2-0".

وأوضح "لم أقل إنه لا يوجد حريق، لكنه لم يؤثر على سير المباراة بدليل عودة الجميع لمقاعده واستعداد الفريقين للعب مجددا في وجود 3 أبراج إنارة، ولكن بعد تعطل برج إنارة جديدة ألغى الحكم اللقاء لاستحالة اللعب ببرجين إنارة فقط".

وشدد "لا أتهم أحدا بشأن ما حدث في مواجهة سموحة وهذا ليس دوري".

وتابع هاني سعيد "أمر غريب وغير مفهوم تصريحات رئيس رابطة الأندية - أحمد دياب - بإعادة المباراة دون حصوله على تقارير ما حدث في المباراة".

وكشف المدير الرياضي لبيراميدز "إذا قررت رابطة الأندية إعادة المباراة أمام سموحة فالقرار هنا يعود إلى مجلس إدارة بيراميدز، والغريب هو طرح إعادة المباراة بالكامل دون استكمالها بنفس الظروف".

وأضاف "جدول الدوري يجعل بيراميدز يخوض 7 مباريات خلال شهر يوليو ثم التوقف أسبوعين كاملين دون لعب بين مواجهتنا لفاركو ثم الداخلية".

واختتم هاني سعيد تصريحاته "لا يمكنني حسم نسبة اقتراب بيراميدز من لقب الدوري بسبب عدد المباريات المتبقية، ربما بعد 4 جولات يمكن الحديث عن ذلك".

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة من 25 مباراة ويليه الأهلي بـ 48 نقطة من 20 مباراة فقط.

ويواجه بيراميدز الأهلي مرتين خلال 10 أيام يومي 12 و22 يوليو ضمن منافسات الدوري.