مواعيد مباريات 30 يونيو 2024.. مواجهتا إسبانيا وإنجلترا في اليورو وكوبا أمريكا
الأحد، 30 يونيو 2024 - 11:18
كتب : FilGoal
تستأنف منافسات ثمن نهائي أمم أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا بمباراتين جديدتين.
وكان منتخبا سويسرا وألمانيا قد حسما مقعدهما في ربع النهائي بعد التفوق على إيطاليا والدنمارك على الترتيب.
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يورو 2024
يلعب منتخب إنجلترا أمام سلوفاكيا ضمن منافسات ثمن نهائي أمم أوروبا.
ويقام اللقاء في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 ماكس.
كوبا أمريكا
تستأنف مباريات الجولة الختامية من دور المجموعات بمواجهتين فجر الإثنين.
ويلعب منتخب المكسيك أمام الإكوادور في تمام الثالثة فجرا.
وفي نفس التوقيت يواجه منتخب فنزويلا نظيره جامايكا.
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