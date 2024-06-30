مواعيد مباريات 30 يونيو 2024.. مواجهتا إسبانيا وإنجلترا في اليورو وكوبا أمريكا

تستأنف منافسات ثمن نهائي أمم أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا بمباراتين جديدتين.

وكان منتخبا سويسرا وألمانيا قد حسما مقعدهما في ربع النهائي بعد التفوق على إيطاليا والدنمارك على الترتيب.

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يورو 2024

يلعب منتخب إنجلترا أمام سلوفاكيا ضمن منافسات ثمن نهائي أمم أوروبا.

ويقام اللقاء في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 ماكس.

كوبا أمريكا

تستأنف مباريات الجولة الختامية من دور المجموعات بمواجهتين فجر الإثنين.

ويلعب منتخب المكسيك أمام الإكوادور في تمام الثالثة فجرا.

وفي نفس التوقيت يواجه منتخب فنزويلا نظيره جامايكا.