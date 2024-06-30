كوبا أمريكا 2024 - لا يحتاجونك بعد يا ميسي.. الأرجنتين تحسم الصدارة وتشيلي تغادر بالطرد

لأول مرة في التاريخ لا يسجل ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين في دور المجموعات لبطولة دولية كبرى، الأمر ذاته حدث للتو مع غريمه التاريخي كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال في يورو 2024.

ولكن في النهاية حسمت الأرجنتين صدارة المجموعة الأولى في كوبا أمريكا، بالفوز على بيرو بهدفين دون رد.

غاب ميسي و8 آخرين ممن شاركوا في المباراة السابقة أمام تشيلي، وهم ناهويل مولينا وكريستيان روميرو وليساندرو مارتينيز ورودريجو دي بول وأليكسيس ماك أليستر وإنزو فيرنانديز ونيكو جونزاليس وخوليان ألفاريز، ولم يبقَ من التشكيل سوى نيكولاس تاليافيكو والحارس إيميليانو مارتينيز.

كما غاب أيضا المدرب ليونيل سكالوني للإيقاف، وتولى مساعده المدافع الأسطوري والتر صامويل مهام المباراة بدلا منه.

وجاء تشكيل الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: جونزالو مونتييل - جيرمان بيتزيلا - نيكولاس أوتامندي - نيكولاس تاليافيكو

خط الوسط: لياندرو باريديس - إزيكيل بالاسيوس - جيوفاني لو سيلسو

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا - لاوتارو مارتينيز - أليخاندرو جارناتشو

وهذه المرة، سكت الجميع وتكلم لاوتارو مارتينيز مسجلا هدفي الألبيسيليستي في الدقيقتين 47 و87.

الفوز رفع رصيد الأرجنتين إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، التي شهدت مغادرة مخيبة للثنائي اللاتيني بيرو وتشيلي، وتأهل رسمي لأول فريق من أمريكا الشمالية، وهو كندا، برصيد 4 نقاط.

بطولة لاوتارو

البداية جاءت بمحاولة من أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 12 ولكن الدفاع أبعد تسديدته إلى ركنية.

وفي الدقيقة 26 سدد لياندرو باريديس كرة تصدى لها الحارس بيدرو جاليسي.

واستمرت محاولات حامل اللقب برأسية من نيكولاس تاليافيكو مرت بجوار القائم في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 44 سدد جيوفاني لو سيلسو كرة خطيرة من لمسة واحدة تصدى لها جاليسي، فتابعها جارناتشو فوق العارضة.

مع انطلاق الشوط الثاني حل خيسوس كاستيو بدلا من ويلدر كارتاجينا في صفوف بيرو.

وسريعا في الدقيقة 47 تلقى لاوتارو مارتينيز تمريرة أنخيل دي ماريا وسجل الهدف الأول، وبعد المراجعة بتقنية الفيديو تأكد عدم وجود تسلل.

نيكولاس تاليافيكو سجل الثاني في الدقيقة 56، ولكن الراية أوقفت الاحتفالات.

وفي الدقيقة 57 استمرت تبديلات بيرو بنزول جيانلوكا لابادولا وخوسيه ريفيرا بدلا من باولو جيريرو وإديسون فلوريس.

فيما تبعهما فرانكو زانيلاتو بدلا من برايان رينا في الدقيقة 63.

على الجانب الآخر أتى نيكولاس جونزاليس وإنزو فيرنانديز بدلا من جارناتشو ولو سيلسو في الدقيقة 66.

وتحصلت الأرجنتين على ركلة جزاء أهدرها لياندرو باريديس في الدقيقة 72.

واستمرت تبديلات صامويل بنزول فالنتين كاربوني وجيدو رودريجيز بدلا من دي ماريا وباريديس في الدقيقة 77، بينما أتى كريستيان كويفا بدلا من ماركوس لوبيز على الجانب المعاكس.

لاوتارو قتل المباراة في الدقيقة 88 بكرة رائعة فوق الحارس جاليسي، وبعد المراجعة الثانية تأكد صحة الهدف، أو بالأحرى المراجعة الثالثة، حيث تعرض لاوتارو لنفس الموقف في تسجيله لهدف الفوز على تشيلي في المباراة السابقة.

وأخيرا وصلت بيرو، متأخرة للغاية، بتسديدة فرانكو زانيلاتو التي ضربت القائم الأيسر في الدقيقة 90.

بطل سابق محبط

على الجانب الآخر، سقط تشيلي بطل نسختي 2015 و2016 في فخ التعادل السلبي مع كندا، ليتجمد رصيده عند نقطتين في المركز الثالث ويغادر البطولة.

منتخب كندا لم يكُن بحاجة لأكثر من هذا التعادل كي يتأهل في الوصافة بـ 4 نقاط.

موقف تشيلي تلقى ضربة مؤلمة في الدقيقة 27 حين نال لاعبه جابرييل سوازو الإنذار الثاني، بعد أن تلقى الأول في الدقيقة 12، ليضطر لمطاردة هدف التأهل منقوصا، وبالطبع لم يجده.

كما تعرفون تقام البطولة بمشاركة 16 فريقا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهم الجنوبيون العشر، و6 من أمريكا الشمالية، هم الولايات المتحدة والمكسيك -كالعادة- وكندا وجامايكا وكوستاريكا وبنما، وحتى الآن سقط الثلاثي تشيلي وبيرو وباراجواي من أمريكا اللاتينية، وخرجت جامايكا رسميا من المجموعة الثانية.