انتهت في كوبا أمريكا - الأرجنتين (2)-(0) بيرو.. كندا (0)-(0) تشيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأرجنتين ضد بيرو في ختام المجموعة الأولى لكوبا أمريكا 2024.

وشهد تشكيل الأرجنتين غياب ليونيل ميسي قائد الألبيسيليستي، رفقة 8 لاعبين آخرين بدأوا المباراة الماضية أمام تشيلي.

اللاعبون هم ناهويل مولينا وكريستيان روميرو وليساندرو مارتينيز ورودريجو دي بول وأليكسيس ماك أليستر وإنزو فيرنانديز ونيكو جونزاليس وخوليان ألفاريز.

فيما لم يبقَ من التشكيل السابق سوى إيمليانو مارتينيز ونيكولاس تاليافيكو.

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: جونزالو مونتييل - جيرمان بيتزيلا - نيكولاس أوتامندي - نيكولاس تاليافيكو

خط الوسط: لياندرو باريديس - إزيكيل بالاسيوس - جيوفاني لو سيلسو

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا - لاوتارو مارتينيز - أليخاندرو جارناتشو

وفازت الأرجنتين على كندا 2-0، ثم على تشيلي 1-0، ليتصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط ويحسم تأهله لربع النهائي.

كندا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد الفوز على بيرو في الجولة الثانية، وتلتقي مع تشيلي بالتوازي لتحديد المتأهل الثاني.

تشيلي وبيرو لكل منهما نقطة في المركزين الثالث والرابع، بعد تعادلهما سلبيا في الجولة الأولى.

متصدر هذه المجموعة الأولى سيلاقي ثاني المجموعة الثانية (فنزويلا - الإكوادور - المكسيك)، بينما سيلعب وصيفها مع متصدر الثانية، التي خرجت منها جامايكا رسميا.

ترتيب المجموعة الحالي (محدث):

1- الأرجنتين: 9 نقاط

2- كندا: 4 نقاط

3- تشيلي: نقطتان (-1 في فارق الأهداف)

4- بيرو: نقطة (-3 في فارق الأهداف)

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الأرجنتين (2)-(0) بيرو

ق 90 فرانكو زانيلاتو يسدد كرة خطيرة لبيرو ولكن في القائم الأيسر

ق 88 الهدف يحتسب بعد المراجعة

ق 87 جووول لاوتارو مارتينيز يسجل الثاني فوق الحارس

ق 78 كريستيان كويفا بدلا من ماركوس لوبيز في بيرو

ق 77 فالنتين كاربوني وجيدو رودريجيز بدلا من دي ماريا وباريديس

ق 72 اوووه باريديس يهدر ركلة جزاء

ق 66 نيكولاس جونزاليس وإنزو فيرنانديز بدلا من جارناتشو وجيوفاني لو سيلسو

ق 63 فرانكو زانيلاتو بدلا من برايان رينا في صفوف بيرو

ق 57 جيانلوكا لابادولا وخوسيه ريفيرا بدلا من باولو جيريرو وإديسون فلوريس

ق 56 نيكولاس تاليافيكو يسجل ولكن تسلل هذه المرة

ق 49 لا تسلل بعد المراجعة.. 1-0 للأرجنتين

ق 47 جوووول لاوتارو يسجل الأول بعد تمريرة من دي ماريا

ق 46 خيسوس كاستيو بدلا من ويلدر كارتاجينا

استراحة

ق 44 جيوفاني لو سيلبسو يسدد من لمسة واحدة ولكن الحارس يتصدى.. يتابعها جارناتشو ولكن فوق العارضة

ق 41 أنخيل دي ماريا يسدد ولكن في منتصف المرمى بين يدي بيدرو جاليسي

ق 37 رأسية من نيكولاس تاليافيكو تمر بجوار القائم

ق 26 لياندرو باريديس يتصدى ولكن الحارس بيدرو جاليسي يتصدى

ق 12 أليخاندرو جارناتشو يسدد والدفاع يبعد الكرة إلى ركنية

بداية المباراة

كندا (0)-(0) تشيلي

ق 95 كمال ميلر بدلا من جوناثان ديفيد

ق 92 البديل تانيتولوا ألواسي يسجل هدف لكندا ولكن الراية توقفه

ق 82 تاجون بوتشانان يسدد كرة خطيرة ولكن الحارس يتصدى

ق 81 سيزار بيريز بدلا من رودريجو إتشيفيريا

ق 77 بن بريريتون دياز بدلا من فيكتور دافيلا في صفوف تشيلي

ق 76 تاجون بوتشانان وتانيتولوا أولواسي بدلا من ريتشي لاريا وكايل لارين في صفوف كندا

ق 74 أليكسيس سانشيز يسدد ولكن والحارس يتصدى

ق 66 ليام ميلار يتلقى بطاقة صفراء فور نزوله

ق 65 ليام ميلار بدلا من جاكوب شافلبرج في صفوف كندا

ق 55 رودريجو إتشيفيريا يسدد بالرأس ولكن الحارس كريبو يتصدى مجددا

ق 53 ريتشي لاريا يسدد كرة خطيرة لتشيلي ولكن الدفاع يبعد الكرة

ق 48 رأسية من إيجور ليتشنوفسكي ولكن بين يدي حارس كندا

ق 46 ماركوس بولادوس وإريك بولاجر بدلا من إدواردو فارجاس ومارسيلينو نونيز

استراحة

ق 42 ستيفن إستاكيو يسدد محاولة كندية خطيرة ولكن الحارس يتصدى

ق 38 محاولة سريعة لكندا بتسديدة من جوناثان ديفيد ولكن بجوار القائم

ق 37 مارسيلينو نونيز يسدد من ركلة حرة لتشيلي ولكن الحارس ماكسيم كريبو يتصدى

ق 31 توماس جالاداميس بدلا من داريو أوسوريو في صفوف تشيلي

ق 29 ألفونسو ديفيز يسدد ركلة حرة تصطدم بالحائط البشري

ق 27 بطاقة حمراء.. الإنذار الثاني يقصي جابرييل سوازو من صفوف تشيلي ومهمة الصعود باتت أكثر تعقيدا

ق 21 فيكتور دافيلا يسدد أخطر كرات تشيلي في القائم الأيمن

بداية المباراة