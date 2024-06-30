انتهت في كوبا أمريكا - الأرجنتين (2)-(0) بيرو.. كندا (0)-(0) تشيلي

الأحد، 30 يونيو 2024 - 02:31

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - الأرجنتين - تشيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأرجنتين ضد بيرو في ختام المجموعة الأولى لكوبا أمريكا 2024.

وشهد تشكيل الأرجنتين غياب ليونيل ميسي قائد الألبيسيليستي، رفقة 8 لاعبين آخرين بدأوا المباراة الماضية أمام تشيلي.

اللاعبون هم ناهويل مولينا وكريستيان روميرو وليساندرو مارتينيز ورودريجو دي بول وأليكسيس ماك أليستر وإنزو فيرنانديز ونيكو جونزاليس وخوليان ألفاريز.

أخبار متعلقة:
تشكيل الأرجنتين - بدون ميسي.. 9 تعديلات في ختام مجموعة كوبا أمريكا أمام بيرو كوبا أمريكا 2024 – ميسي يغيب عن تدريب الأرجنتين قبل لقاء بيرو كوبا أمريكا 2024 - تألق برافو لا يكفي.. الأرجنتين تنتصر على تشيلي بهدف لاوتارو القاتل كوبا أمريكا 2024 - الأرجنتين لا تخسر في الافتتاح وتنتصر على كندا بثنائية

فيما لم يبقَ من التشكيل السابق سوى إيمليانو مارتينيز ونيكولاس تاليافيكو.

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: جونزالو مونتييل - جيرمان بيتزيلا - نيكولاس أوتامندي - نيكولاس تاليافيكو

خط الوسط: لياندرو باريديس - إزيكيل بالاسيوس - جيوفاني لو سيلسو

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا - لاوتارو مارتينيز - أليخاندرو جارناتشو

وفازت الأرجنتين على كندا 2-0، ثم على تشيلي 1-0، ليتصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط ويحسم تأهله لربع النهائي.

كندا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد الفوز على بيرو في الجولة الثانية، وتلتقي مع تشيلي بالتوازي لتحديد المتأهل الثاني.

تشيلي وبيرو لكل منهما نقطة في المركزين الثالث والرابع، بعد تعادلهما سلبيا في الجولة الأولى.

متصدر هذه المجموعة الأولى سيلاقي ثاني المجموعة الثانية (فنزويلا - الإكوادور - المكسيك)، بينما سيلعب وصيفها مع متصدر الثانية، التي خرجت منها جامايكا رسميا.

ترتيب المجموعة الحالي (محدث):

1- الأرجنتين: 9 نقاط

2- كندا: 4 نقاط

3- تشيلي: نقطتان (-1 في فارق الأهداف)

4- بيرو: نقطة (-3 في فارق الأهداف)

-------------------

الأرجنتين (2)-(0) بيرو

ق 90 فرانكو زانيلاتو يسدد كرة خطيرة لبيرو ولكن في القائم الأيسر

ق 88 الهدف يحتسب بعد المراجعة

ق 87 جووول لاوتارو مارتينيز يسجل الثاني فوق الحارس

ق 78 كريستيان كويفا بدلا من ماركوس لوبيز في بيرو

ق 77 فالنتين كاربوني وجيدو رودريجيز بدلا من دي ماريا وباريديس

ق 72 اوووه باريديس يهدر ركلة جزاء

ق 66 نيكولاس جونزاليس وإنزو فيرنانديز بدلا من جارناتشو وجيوفاني لو سيلسو

ق 63 فرانكو زانيلاتو بدلا من برايان رينا في صفوف بيرو

ق 57 جيانلوكا لابادولا وخوسيه ريفيرا بدلا من باولو جيريرو وإديسون فلوريس

ق 56 نيكولاس تاليافيكو يسجل ولكن تسلل هذه المرة

ق 49 لا تسلل بعد المراجعة.. 1-0 للأرجنتين

ق 47 جوووول لاوتارو يسجل الأول بعد تمريرة من دي ماريا

ق 46 خيسوس كاستيو بدلا من ويلدر كارتاجينا

استراحة

ق 44 جيوفاني لو سيلبسو يسدد من لمسة واحدة ولكن الحارس يتصدى.. يتابعها جارناتشو ولكن فوق العارضة

ق 41 أنخيل دي ماريا يسدد ولكن في منتصف المرمى بين يدي بيدرو جاليسي

ق 37 رأسية من نيكولاس تاليافيكو تمر بجوار القائم

ق 26 لياندرو باريديس يتصدى ولكن الحارس بيدرو جاليسي يتصدى

ق 12 أليخاندرو جارناتشو يسدد والدفاع يبعد الكرة إلى ركنية

بداية المباراة

كندا (0)-(0) تشيلي

ق 95 كمال ميلر بدلا من جوناثان ديفيد

ق 92 البديل تانيتولوا ألواسي يسجل هدف لكندا ولكن الراية توقفه

ق 82 تاجون بوتشانان يسدد كرة خطيرة ولكن الحارس يتصدى

ق 81 سيزار بيريز بدلا من رودريجو إتشيفيريا

ق 77 بن بريريتون دياز بدلا من فيكتور دافيلا في صفوف تشيلي

ق 76 تاجون بوتشانان وتانيتولوا أولواسي بدلا من ريتشي لاريا وكايل لارين في صفوف كندا

ق 74 أليكسيس سانشيز يسدد ولكن والحارس يتصدى

ق 66 ليام ميلار يتلقى بطاقة صفراء فور نزوله

ق 65 ليام ميلار بدلا من جاكوب شافلبرج في صفوف كندا

ق 55 رودريجو إتشيفيريا يسدد بالرأس ولكن الحارس كريبو يتصدى مجددا

ق 53 ريتشي لاريا يسدد كرة خطيرة لتشيلي ولكن الدفاع يبعد الكرة

ق 48 رأسية من إيجور ليتشنوفسكي ولكن بين يدي حارس كندا

ق 46 ماركوس بولادوس وإريك بولاجر بدلا من إدواردو فارجاس ومارسيلينو نونيز

استراحة

ق 42 ستيفن إستاكيو يسدد محاولة كندية خطيرة ولكن الحارس يتصدى

ق 38 محاولة سريعة لكندا بتسديدة من جوناثان ديفيد ولكن بجوار القائم

ق 37 مارسيلينو نونيز يسدد من ركلة حرة لتشيلي ولكن الحارس ماكسيم كريبو يتصدى

ق 31 توماس جالاداميس بدلا من داريو أوسوريو في صفوف تشيلي

ق 29 ألفونسو ديفيز يسدد ركلة حرة تصطدم بالحائط البشري

ق 27 بطاقة حمراء.. الإنذار الثاني يقصي جابرييل سوازو من صفوف تشيلي ومهمة الصعود باتت أكثر تعقيدا

ق 21 فيكتور دافيلا يسدد أخطر كرات تشيلي في القائم الأيمن

بداية المباراة

كوبا أمريكا الأرجنتين
نرشح لكم
كوبا أمريكا 2024 - لا يحتاجونك بعد يا ميسي.. الأرجنتين تحسم الصدارة وتشيلي تغادر بالطرد تشكيل الأرجنتين - بدون ميسي.. 9 تعديلات في ختام مجموعة كوبا أمريكا أمام بيرو مواعيد مباريات اليوم السبت 29-2-2024 والقنوات الناقلة.. الزمالك وألمانيا وإيطاليا كوبا أمريكا 2024 - البرازيل تكتسح وتقصي باراجواي برباعية في ليلة فينيسيوس جونيور كوبا أمريكا 2024 - إيقاف سكالوني مباراة بسبب تأخر نزول اللاعبين في الشوط الثاني كوبا أمريكا 2024 - 20 من 25.. كولومبيا ثالث المتأهلين لربع النهائي بثلاثية ضد كوستاريكا انتهت كوبا أمريكا - البرازيل (4)-(1) باراجواي.. رباعية للسامبا كوبا أمريكا 2024 – ميسي يغيب عن تدريب الأرجنتين قبل لقاء بيرو
أخر الأخبار
كوبا أمريكا 2024 - لا يحتاجونك بعد يا ميسي.. الأرجنتين تحسم الصدارة وتشيلي تغادر بالطرد ساعة | أمريكا
انتهت في كوبا أمريكا - الأرجنتين (2)-(0) بيرو.. كندا (0)-(0) تشيلي 3 ساعة | أمريكا
سالم: تم اختزال مطالب الزمالك في مطلب واحد.. ونريد مشاركة الأهلي في الإصلاح ولكن 4 ساعة | الدوري المصري
تشكيل الأرجنتين - بدون ميسي.. 9 تعديلات في ختام مجموعة كوبا أمريكا أمام بيرو 4 ساعة | أمريكا
ناجلسمان: هذه أفضل 20 دقيقة في يورو 2024.. وهكذا خرجنا بنظافة الشباك 4 ساعة | ألمانيا 2024
مدرب الدنمارك: هذا ما ينقصنا لمقارعة الكبار 4 ساعة | ألمانيا 2024
ياسر حمد يعلن رحيله عن الزمالك 5 ساعة | الدوري المصري
يورو 2024 - مدرب جورجيا: مؤخرا كرة القدم كانت مثل كرة تنس طاولة بين رونالدو وميسي 5 ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم 2 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 3 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 4 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي