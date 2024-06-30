سالم: تم اختزال مطالب الزمالك في مطلب واحد.. ونريد مشاركة الأهلي في الإصلاح ولكن

شرح أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك موقف الأبيض بعد العودة من جديد للعب في الدوري الممتاز.

وقال سالم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 1: "حين أريد الوصول لشيء يجب أن أطلب أكثر منه بكثير حتى أحصل على ما أريده، وفي المفاوضات لا يشترط حصولك على كل شيء، إذا حصلت على 7 مطالب من 10 فهذا مكسب كبير".

وأضاف "تم التركيز فقط على مطلب عدم لعب الدور الثاني قبل مؤجلات الأول. طلبنا التحقيق مع الحكام، وعلمنا أنهم أحيلوا إليه، وفوق ذلك حصلنا على تأكيدات بعدم استمرار فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام".

وأوضح "هكذا أخذنا حقوقنا من الحكام ورئيس اللجنة الذي حاول استفزازنا بتعيين نفس الحكام لمباريات أخرى".

وواصل "طلبنا لجنة محايدة لجدول الدوري، وكنا نعرف أن ذلك المطلب متشدد ولا تسمح به اللائحة، ولكن قصدنا منه رسالة غير مباشرة لأشخاص نقول إنهم فقدوا ثقتنا وليسوا محايدين بما يكفي".

وأكمل "بسبب ذلك المطلب أخذنا ضمانا كاملا لوضع الجدول في الموسم القادم بطريقة مختلفة تماما تشارك فيها الأندية، وهذه ضمانات من أصحاب القرار وليست مجرد وعود".

وتابع سالم "من مطالبنا أيضا جدول كامل لأني لم يكن لدي مباريات محددة لما بعد 11 يوليو، ولم نكن مطمئنين لذلك، وبالفعل تحقق هذا المطلب الرابع بالكامل وصرنا نملك الجدول لنهاية الموسم".

وأوضح "يتبقى فقط البند الذي اعتبره البعض مطلب الزمالك الأول، والذي انتشر إعلاميا لأنها كانت مباراة الأهلي، ولكن هل كان هدف الزمالك الحقيقي هو لعب مباريات الدور الأول قبل الثاني فقط؟ لا، مشكلة الزمالك في التحكيم والتنظيم".

وتابع "تم الشرح لنا بشكل منطقي إن ذلك لو تم سيمتد الدوري إلى ما لا نهاية وتقبلنا ذلك، والناس حولت هذه الوسيلة إلى الهدف وهذا الاختزال تم لأنها كانت مباراة الأهلي".

وأردف "نادي الزمالك تحقق له 3 مطالب من الأربعة، وحتى الرابع الذي يخص مباريات الدور الأول والثاني حصلنا على ضمان بعدم تكراره في الموسم الجديد".

وأوضح مجددا "حين رفض الزمالك لعب السوبر لم يحصل على شيء، وحين قرر ذات مرة عدم لعب مباراة مصر للمقاصة تعرض لخصم النقاط ولم يحصل على شيء".

وأضاف "هل الإصرار على عدم اللعب لأجل ترتيب مباريات الدور الأول والثاني يستحق دخول صراع قانوني حول اللائحة وهبوطنا لدرجة الرابعة ونحن الزمالك ولا يمكن أن يمر كل ذلك بهدوء"؟

وتابع "لو تحققت مطالبنا قبل مباراة الأهلي كنا سنلعبها وذلك ما كنت أتمناه. الأهلي ليس طرفا في المشكلة بل كان هذا من الحظ، ولكنه حظ جيد لأنها لو لم تكُن مباراة الأهلي تحديدا ما كان الأمر ليلاقي نفس الصدى".

وواصل "بعد تحركنا بدأت الأندية يظهر صوتها أكثر وتصدر بيانات وتطالب بإعادة المباريات، وسنرى المزيد من التعاون بين الأندية لأنها بدأت تتجمع، ومن ثم سيصبح الدوري الجديد بإدارة الأندية فعليا".

وأكمل "نريد مشاركة الأهلي في هذا الإصلاح ولكن قد يرى طرف أن هناك من يفسد والطرف الآخر لا يرى ذلك".

أما عما أثير بشأن تفريط الزمالك في فرصة تعطيل غريمه الأهلي في منافسته على الدوري ضد بيراميدز قال: "نحن أكبر من ذلك. لا نريد تعطيل أحد بل نريد نحن الفوز بالبطولة، ولا يهمنا لتلك الدرجة من يفوز بها إن لم يكُن نحن".

وعن غضب الجماهير من العودة للعب قال: "أتمنى أن تعيد جماهير الزمالك التفكير في الموقف بهدوء وسيجدوا أن الإدارة كانت على حق. جماهير الزمالك لا يمكنها مخاصمة الفريق طوال الوقت. حين كنا نغضب من الفريق في العشرية السوداء نغيب لمباراتين ثم نعود لمشاهدة الثالثة على أقصى تقدير".

وعن تصريحات ثروت سويلم عضو رابطة الأندية التي أغضبت الزمالك قال: "الزمالك لم يقدم شكوى مكتوبة ضد ثروت سويلم بل شفهية، والرجل خانه التوفيق ولكنه اعتذر".

وأخيرا عن مانشيتات مجلة الأهلي بعد غياب الزمالك عن القمة قال: "ما حدث من الأهلي يعتبر اعتذار غير مباشر على مانشيتات المجلة. وحدث لوم وعتاب شديد لإبراهيم المنيسي رئيس تحرير المجلة لما صدر من مانشيتات مسيئة مرفوضة في العلاقة بين الأهلي والزمالك".