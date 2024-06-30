تشكيل الأرجنتين - بدون ميسي.. 9 تعديلات في ختام مجموعة كوبا أمريكا أمام بيرو

أعلن ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين عن تشكيل فريقه لمواجهة بيرو في ختام منافسات المجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا.

وشهد التشكيل غياب ليونيل ميسي قائد الألبيسيليستي، رفقة 8 لاعبين آخرين بدأوا المباراة الماضية أمام تشيلي.

اللاعبون هم ناهويل مولينا وكريستيان روميرو وليساندرو مارتينيز ورودريجو دي بول وأليكسيس ماك أليستر وإنزو فيرنانديز ونيكو جونزاليس وخوليان ألفاريز.

فيما لم يبقَ من التشكيل السابق سوى إيمليانو مارتينيز ونيكولاس تاليافيكو.

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: جونزالو مونتييل - جيرمان بيتزيلا - نيكولاس أوتامندي - نيكولاس تاليافيكو

خط الوسط: لياندرو باريديس - إزيكيل بالاسيوس - جيوفاني لو سيلسو

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا - لاوتارو مارتينيز - أليخاندرو جارناتشو

وفازت الأرجنتين على كندا 2-0، ثم على تشيلي 1-0، ليتصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط ويحسم تأهله لربع النهائي.

كندا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد الفوز على بيرو في الجولة الثانية، وتلتقي مع تشيلي بالتوازي لتحديد المتأهل الثاني.

تشيلي وبيرو لكل منهما نقطة في المركزين الثالث والرابع، بعد تعادلهما سلبيا في الجولة الأولى.