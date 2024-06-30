تشكيل الأرجنتين - بدون ميسي.. 9 تعديلات في ختام مجموعة كوبا أمريكا أمام بيرو

الأحد، 30 يونيو 2024 - 02:09

كتب : FilGoal

ليونيل سكالوني - الأرجنتين

أعلن ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين عن تشكيل فريقه لمواجهة بيرو في ختام منافسات المجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا.

وشهد التشكيل غياب ليونيل ميسي قائد الألبيسيليستي، رفقة 8 لاعبين آخرين بدأوا المباراة الماضية أمام تشيلي.

اللاعبون هم ناهويل مولينا وكريستيان روميرو وليساندرو مارتينيز ورودريجو دي بول وأليكسيس ماك أليستر وإنزو فيرنانديز ونيكو جونزاليس وخوليان ألفاريز.

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فيما لم يبقَ من التشكيل السابق سوى إيمليانو مارتينيز ونيكولاس تاليافيكو.

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: جونزالو مونتييل - جيرمان بيتزيلا - نيكولاس أوتامندي - نيكولاس تاليافيكو

خط الوسط: لياندرو باريديس - إزيكيل بالاسيوس - جيوفاني لو سيلسو

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا - لاوتارو مارتينيز - أليخاندرو جارناتشو

وفازت الأرجنتين على كندا 2-0، ثم على تشيلي 1-0، ليتصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط ويحسم تأهله لربع النهائي.

كندا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد الفوز على بيرو في الجولة الثانية، وتلتقي مع تشيلي بالتوازي لتحديد المتأهل الثاني.

تشيلي وبيرو لكل منهما نقطة في المركزين الثالث والرابع، بعد تعادلهما سلبيا في الجولة الأولى.

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