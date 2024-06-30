مدرب الدنمارك: هذا ما ينقصنا لمقارعة الكبار

الأحد، 30 يونيو 2024 - 01:34

كتب : FilGoal

كاسبر هيوملاند - الدنمارك

أبدى كاسبر هيولماند مدرب منتخب الدنمارك رضاه عن مستوى فريقه بصورة عامة رغم الخسارة أمام ألمانيا في دور الـ 16 ليورو 2024.

وقال هيولماند في تصريحاته عقب المباراة: "في السنوات الأخيرة أظهرنا مدى قربنا للفرق الكبرى، ولكن لا يزال هناك ما ينقصنا".

وأضاف "نحتاج لخلق المزيد من الفرص والمزيد من الإنهاء".

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وأكمل "طموحنا هو مواصلة مقارعة الفرق الكبرى، ونتعاون مع الفرق لخلق لاعبين أفضل".

وواصل "أحيانا نصل إلى نصف النهائي، وأحيانا لا نفعل ذلك. كرواتيا حظيت ببعض السنوات العظيمة، وهذا ما نريده نحن".

وأوضح "أتينا هنا ونحن نعلم أننا لا يمكننا فقد الكثير من الاستحواذ، ولذلك كان كريستيان إريكسن يشارك أكثر في اللعب، ولكننا افتقدنا شيئا في الهجوم مقارنة بوديات مارس، بينما حظينا بمكسب في الدفاع".

واختتم "سنفكر في كيفية تحسين الفريق وسنعمل على إبقاء الجماهير معنا. أود شكرهم على دعمهم هنا في ألمانيا وهناك في الديار. أنا فخور بالفريق وأرى له مستقبلا مشرقا".

وتأهلت الدنمارك إلى نصف نهائي النسخة السابقة يورو 2020، قبل أن تغادره على يد إنجلترا.

وفازت ألمانيا على الدنمارك بهدفين دون رد سجلهما كاي هافيرتز من ركلة جزاء وجمال موسيالا.

وتلتقي ألمانيا مع الفائز من إسبانيا وجورجيا في ربع النهائي.

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