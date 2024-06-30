ياسر حمد يعلن رحيله عن الزمالك

أعلن ياسر حمد المدافع الفلسطيني رحيله عن صفوف نادي الزمالك.

ياسر حمد النادي : الزمالك الزمالك

وقال ياسر حمد عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "للأسف لم تتح لي فرصة اللعب مع الزمالك، شاركت في مباراتين فقط ولا أعتقد أن المدرب سيشركني".

وأضاف "لهذا السبب قررت مغادرة الزمالك وهذا ما اتفقت عليه مع المدرب والنادي، ولمدة 5 شهور لم أشارك".

وواصل "النادي والمدرب حاولا أن أبقى مع الزمالك لكني قررت الرحيل وكنت أعاني كثيرا في الشهور الماضية، وأنا لا ألعب مع الزمالك فلماذا أنا هنا".

وأكمل "أنهيت كل شيء مع نادي الزمالك ولدي عدة عروض وأتفاوض مع بعض الأندية، لكني الآن سأعود إلى إسبانيا".

وتابع "كنت سعيدا بالزمالك وبالجمهور ودعمهم لي ولكن المشاركة في المباريات هي أساس كل شيء".

وأتم تصريحاته "قرار عدم مشاركتي المسؤول عنه جوميز وهو لم يخبرني ماذا ينقصني لأحسنه حتى أشارك، ذهني أرهق بسبب التفكير الكثير وهذا تسبب لي في ألم داخلي ولا أفهم لماذا لم يكن يشركني".

وانضم المدافع الفلسطيني لصفوف الزمالك في يناير الماضي وتوج مع الفريق ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.