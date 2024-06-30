يورو 2024 - مدرب جورجيا: مؤخرا كرة القدم كانت مثل كرة تنس طاولة بين رونالدو وميسي

أوضح ويلي سانيول المدير الفني لـ منتخب جورجيا أنه لا يحتاج تحفيز لاعبيه قبل مواجهة إسبانيا.

ويلتقي منتخبا إسبانيا وجورجيا اليوم الأحد في ثمن نهائي يورو 2024.

وقال سانيول في المؤتمر الصحفي: "إسبانيا لديها لاعبين رائعين، جميعهم يلعبون في دوريات وفرق كبيرة، لامين جمال ونيكو ويليامز رائعين".

وأكمل "حاولت أن أتذكر ما كنت عليه عندما كان عمري 16 عاما. كرة القدم في السنوات الأخيرة بمثابة كرة تنس طاولة بين كريستيانو رونالدو وميسي، ورؤية لاعبي كرة القدم مثل هؤلاء يظهرون الآن أمر جيد لهذه الرياضة".

وواصل "بالنسبة لي رودري هو أفضل لاعب في مركزه، كرة القدم ليست أداء فردي لكن جماعي أيضا ومنتخب إسبانيا كبير وكذلك جورجيا".

وأضاف "من السهل للغاية تحفيز اللاعبين، وهم لا يحتاجونني، في الواقع وجودنا في اليورو لا يجعلنا نحتاج كلمات إضافية، أريد جعلهم أكثر هدوءا، لأن اللاعبين الجورجيين عاطفيين، وعلينا إيجاد وسط في ذلك".

وعن الحصول على أيام راحة أقل من إسبانيا أجاب: "كان صعبا للغاية التعافي لأننا حصلنا على 4 أيام مقابل 6 إسبانيا، لكنني لن أشتكي، لكنني كنت أفضل الحصول على يومين إضافيين، وآمل أن يتعافى اللاعبين بشكل جيد من أجل الظهور بطريقة أفضل في مباراة الغد.

وأتم عن الخسارة 7-1 من إسبانيا في التصفيات: "كانت لحظة صعبة لنا، لكن في بعض الأحيان تحتاج نتيجة مثل هذه، تجعلك تشعر أنك تؤدي بشكل سيء من أجل أن تحظى بأشياء رائعة، وتعلمنا من هذه النتيجة شيئا، أعلم أن منتخب إسبانيا جيد للغاية، ولعبنا ضدهم 4 مرات وخسرنا في جميعها، لكن هذه بطولة مختلفة".

وتأهل منتخبا سويسرا وألمانيا إلى ربع النهائي بعد الفوز على إيطاليا والدنمارك على الترتيب.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه ألمانيا مستضيفة البطولة في الدور المقبل.