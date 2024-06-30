يورو 2024 - مؤتمر مدرب سلوفاكيا: الجودة؟ منتخب إنجلترا قيمته 1.5 مليار يورو ونحن 150 مليون

قارن فرانشيسكو كالزونا المدير الفني لـ منتخب سلوفاكيا القيمة السوقية لفريقه مع إنجلتر قبل المواجهة في دور الـ 16 من يورو 2024.

ويلتقي منتخبا إنجلترا وسلوفاكيا يوم الأحد في السابعة مساءً لحسم ثالث مقاعد التأهل لربع نهائي البطولة الأوروبية.

وقال كالزونا في المؤتمر الصحفي: "إذا تحدثنا عن جودة الفرق، قيمة منتخب إنجلترا السوقية 1.5 مليار يورو ونحن 150 مليون يورو، لكن أعتقد الفارق يحدث عن طريق اللاعبين، المدرب عليهم تقديم الأفكار واللاعبين ينفذوا في أرض الملعب".

وواصل "أنا مدرب محظوظ، لأنني لدي فريق في كامل تركيزه، يريدون لعب كرة هجومية، أثق في لاعبي فريقي".

وعن كيف يراقب ستاينسلاف لوبوتكا خصمه جود بيلينجهام أجاب: "جميعنا يعرف جودة لوبوتكا، حصل على جائزة رجل المباراة مرتين من 3، وهو لاعب محوري لنا لأنه ذكي ويدافع بشكل جيد وسيواجه لاعب كبير مثل بيلينجهام، ولوبوتكا أيضا لاعب كبير".

وأتم عن كيفية مواجهة إنجلترا قائلا: "علينا اللعب بأسلوبنا، لا أريد تغيير عقلية فريقي، سنُحدث بعض التغييرات لكن دون تغيير ما فعلناه حتى الآن، لأن هذا سيعني تغيير العقلية للاعبين الذين يفكرون في اتجاه محدد، ونواصل اللعب بأسلوبنا بدون مشاكل".

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع سويسرا التي تفوقت على إيطاليا بنتيجة 2-0 في أولى مباريات دور الـ16.