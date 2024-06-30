محمد مصيلحي: "عايز حقي"

عبر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن غضبه بسبب أخطاء الحكام خلال مباراة فريقه ضد الداخلية.

وتعادل الاتحاد السكندري مع الداخلية بهدف لكل فريق في الجولة 28 من الدوري المصري.

وقال محمد مصيلحي عبر قناة أون تايم سبورتس: "أنا عايز حقي.. لازم لجنة الحكام تحقق مع حكم الماتش وحكم الفيديو، أنا خسرت نقطتين أنا استفدت ايه؟".

وأضاف "حكم الفيديو سيد شعبان كيف سيعود إلى منزله وينام بشكل طبيعي ويقول إن هدف الاتحاد في الداخلية غير صحيح".

وأضاف "يجب أن يحقق اتحاد الكرة بشكل رسمي في هذه الواقعة، وما هو ذنبي كرئيس نادي".

وأكمل "حتى إذا قررت لجنة الحكام إيقاف الحكام والاعتراف بالخطأ، أو قررت إيقاف الحكام مدى الحياة، ما هي الاستفادة العائدة على الاتحاد السكندري؟ لا شيء".

وأتم تصريحاته "لا نريد عقاب الحكام بشكل سري، وأن يكون هذا الموقف بداية للإصلاح".

وأعلن نادي الاتحاد السكندري تقدمه باحتجاج رسمي ضد طاقم حكام فريقه ضد الداخلية تستنكر فيه الأخطاء التي حدثت خلال المباراة.

وتعادل الاتحاد السكندري مع الداخلية بهدف لكل فريق على استاد الإسكندرية في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

ويرى نادي الاتحاد السكندري أن الحكم قد ألغى هدف صحيح لكريستوفر مابولولو بداعي التسلل.