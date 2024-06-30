يورو 2024 - ساوثجيت: شو لن يكون متاحا كأساسي ضد سلوفاكيا.. والفريق متحد بشدة

الأحد، 30 يونيو 2024 - 00:24

كتب : FilGoal

جاريث ساوثجيت

شدد جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا لاعبه لوك شاو لن يكون قادرا على المشاركة بشكل أساسي ضد سلوفاكيا.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة سلوفاكيا غدا اليوم الأحد في دور الـ 16 من يورو 2024.

وقال ساوثجيت خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أعتقد أن الفريق لم يكن سيئا كما وأيضا لم يكن جيدا بذلك القدر".

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وتابع "ربما تكون على بعد 5% من المكان الذي تريد التواجد به لذلك يجب أن تكون حذرا حتى لا تلقي بكل شيء من النافذة وتفقد الأشياء التي تقوم بها بشكل جيد وتفقد الاستمرارية والثقة التي تأتي من اللاعبين الذين يلعبون معا والتفاهم الذي يأتي من تلك اللحظات وعليك أن تتجاهل النصائح الخارجية".

وواصل "لدينا أيضا بعض اللاعبين الذين جاؤوا من على دكة البدلاء في مبارياتنا وكان لهم تأثير كبير ونعلم أن الناس يضغطون من أجل الحصول على مكان أساسي وهناك منافسة ونحن بحاجة إلى ذلك العمق".

وشدد "الفريق متحد بشدة ويتدرب بشكل جيد وهذا يدفع اللاعبين في التشكيل الأساسي للأمام ولكن أيضا يجب على الباقين أن يكونوا جاهزين، قد نحتاج خمس تبديلات أو ستة وهذا يشكل نصف الفريق ومن المهم لنا أن يقدم اللاعبين الذين سيدخلون كبدلاء مثل بنفس طريقة الذين سيشاركون بشكل أساسي".

وكشف "لوك شاو لن يكون متاحا للمشاركة كأساسي ولكن سنتحدث مع الفريق الطبي لنعرف ما إذا كان سيتمكن من المشاركة في جزء من المباراة أم لا".

وتأهل منتخب إنجلترا من مجموعته كمتصدر برفقة سلوفينيا والدنمارك.

يورو 2024 إنجلترا جاريث ساوثجيت
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