يورو 2024 - مؤتمر مدرب إسبانيا: مواجهة جورجيا صعبة لأنهم نضجوا

شدد لويس دي لا فوينتي المدير الفني لـ منتخب إسبانيا أن مواجهة جورجيا لن تكون سهلة كما يتوقع البعض.

ويلتقي منتخبا إسبانيا وجورجيا في ثمن نهائي يورو 2024.

وقال دي لا فوينتي في المؤتمر الصحفي: "بالنسبة لنا لن تكون مباراة سهلة، ستكون صعبة لأن منتخب جورجيا نضج كثيرا وتعلموا من الدرس".

وأضاف "سيكون منتخب جورجيا متحفزا وسيلعب بشكل جيد للغاية، يتم دفع ثمن الأخطاء، وفي كرة القدم رأينا الكثير من المفاجأت، مثل فوز جورجيا على البرتغال، وفي مباراة واحدة كل شيء ممكن، سنقدم أفضل ما لدينا في جميع المستويات".

وردا على إمكانية إجراء تغييرات أجاب: "سنرى ماذا سيحدث، وإذا أجرينا تغييرات سيكون هناك سبب وهو خطة اللعب، الكل جاهز للمنافسة في مستوى عالي".

وأشاد بلامين جمال قائلا: "هو بعمر 16 عاما وينضج كشخص وليس فقط كلاعب، في الجزء الهجومي يقدم العديد من المساهمات، ولامين يقدر لنا خيارات".

وأتم عن الفوز 7-1 على جورجيا في التصفيات أجاب: "في هذه المباراة بدأنا نشعر أننا عائلة وخرجنا من ذلك أقوى بكثير. كان يوما رائعا لأسباب عديدة وأيضا بسبب ظهور لامين لأول مرة".

وتأهل منتخبا سويسرا وألمانيا إلى ربع النهائي بعد الفوز على إيطاليا والدنمارك على الترتيب.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه ألمانيا مستضيفة البطولة في الدور المقبل.