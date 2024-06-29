هاني سعيد: من الصعب ترك لاعبين فوق السن للمنتخب الأولمبي
السبت، 29 يونيو 2024 - 23:50
كتب : FilGoal
شدد هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز على أن فريقه لن يوافق على منح لاعبين فوق السن للمنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.
ويستعد منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 والتي تنطلق يوم 24 يوليو المقبل.
وقال سعيد عبر قناة دي إم سي: "التأجيلات هي سبب أزمة المنتخب الأولمبي حالا لأن الدوري إذا انتهى في موعده لم يكن أي فريق ليرفض انضمام لاعبيه للمشاركة في الأولمبياد".
وتابع "من الصعب أن نوافق على انضمام أي من لاعبينا لقائمة منتخب مصر الأولمبي فوق السن".
ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة.
نرشح لكم
محمد مصيلحي: "عايز حقي" أحمد سليمان: جمهور الزمالك يحق له الحزن.. وهذه حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: كاف وافق على منح الزمالك مهلة من أجل الرخصة القارية مرازيق: التعادل مع الاتحاد نتيجة إيجابية.. ولذلك لا يمكنني اللعب بطريقة مفتوحة ساري: الطرد أثر علينا.. وهذه مشكلة لاعبي الاتحاد جوميز: الزمالك لم يخسر الدوري حسابيا.. وأتمنى عودة الجماهير للمدرجات الدوري المصري - موعد مباراة فاركو ضد الزمالك.. القنوات الناقلة هدايا زيزو ونداي في الـ+90.. الزمالك يهزم سيراميكا برباعية مثيرة
أخر الأخبار
هزيم الرعد 2 دقيقة | ألمانيا 2024
محمد مصيلحي: "عايز حقي" 19 دقيقة | الدوري المصري