هاني سعيد: من الصعب ترك لاعبين فوق السن للمنتخب الأولمبي

السبت، 29 يونيو 2024 - 23:50

كتب : FilGoal

بيراميدز - مصر للمقاصة

شدد هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز على أن فريقه لن يوافق على منح لاعبين فوق السن للمنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 والتي تنطلق يوم 24 يوليو المقبل.

وقال سعيد عبر قناة دي إم سي: "التأجيلات هي سبب أزمة المنتخب الأولمبي حالا لأن الدوري إذا انتهى في موعده لم يكن أي فريق ليرفض انضمام لاعبيه للمشاركة في الأولمبياد".

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وتابع "من الصعب أن نوافق على انضمام أي من لاعبينا لقائمة منتخب مصر الأولمبي فوق السن".

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة.

هاني سعيد بيراميدز
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