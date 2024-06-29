مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: كاف وافق على منح الزمالك مهلة من أجل الرخصة القارية

السبت، 29 يونيو 2024 - 23:18

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

كشف مصدر من اتحاد الكرة المصري موافقة الاتحاد الإفريقي (كاف) على منح الزمالك مهلة حتى 5 يوليو المقبل لإنهاء إجراءات رخصة المشاركة القارية.

ومن المقرر أن يشارك الزمالك في الكونفدرالية بالموسم المقبل.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "كاف وافق على طلب اتحاد الكرة بمنح الزمالك مهلة حتى 5 يوليو المقبل لإنهاء إجراءات رخصة المشاركة الإفريقية بالكونفدرالية الموسم المقبل".

أخبار متعلقة:
جوميز: الزمالك لم يخسر الدوري حسابيا.. وأتمنى عودة الجماهير للمدرجات الدوري المصري - موعد مباراة فاركو ضد الزمالك.. القنوات الناقلة هدايا زيزو ونداي في الـ+90.. الزمالك يهزم سيراميكا برباعية مثيرة مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول كيفية حصول الزمالك على الرخصة القارية.. وموقف السوبر الإفريقي

وأضاف "اتحاد الكرة يحاول مساعدة الزمالك من عبور هذه الأزمة دعما منه لكافة الأندية المصرية في المنافسات القارية".

ويعاني الزمالك من إيقاف القيد بسبب عدد من القضايا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أبرزهم قضية مستحقات المغربي خالد بوطيب.

وسبق أن صرّح مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "مشكلة الزمالك من أجل الحصول على رخصة المشاركة الإفريقية للموسم المقبل هي المعيار المالي والتي يحصل عليها عندما لا يكون مديونا لاتحاد الكرة أو لم تصدر ضده أحكاما نهائية".

وأضاف "الزمالك صدر ضده حكما نهائيا في قضية خالد بوطيب قبل 31 مارس الماضي، ولم يقدم أي مستند على حل الأزمة أو توصله لاتفاق مع اللاعب على جدولة مستحقاته".

وأوضح "على الزمالك التوصل لاتفاق مع اللاعب بالموافقة على الجدولة أو دفع قيمة الغرامة، أو أن يوافق كاف على منحه مهلة لتوفيق أوضاع، وهو ما يتم التفاوض عليه حاليا".

وتابع "لجنة التراخيص في اتحاد الكرة أصدرت تراخيص للأهلي وبيراميدز والمصري لأنهم وفقوا أوضاعهم، والمصري حل أزمته الأخيرة مع رامي البدوي".

وأردف "لابد أن يحصل الزمالك على رخصة من اتحاد الكرة من أجل المشاركة في الكونفدرالية".

واستدرك "مشاركة الزمالك في السوبر الإفريقي ضد الأهلي غير مهددة كونها بطل تابعة للموسم الماضي الذي استوفى فيه أوراقه، والزمالك يعد بطلا للكونفدرالية".

وأتم "ستكون المشاركة في الدوري المصري قريبا جدا مرهونة بالحصول على تراخيص بنفس مواصفات المشاركة القارية".

ويحمل الزمالك لقب النسخة الماضية من الكونفدرالية عقب الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية.

اتحاد الكرة الزمالك الكونفدرالية
نرشح لكم
محمد مصيلحي: "عايز حقي" هاني سعيد: من الصعب ترك لاعبين فوق السن للمنتخب الأولمبي أحمد سليمان: جمهور الزمالك يحق له الحزن.. وهذه حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار مرازيق: التعادل مع الاتحاد نتيجة إيجابية.. ولذلك لا يمكنني اللعب بطريقة مفتوحة ساري: الطرد أثر علينا.. وهذه مشكلة لاعبي الاتحاد جوميز: الزمالك لم يخسر الدوري حسابيا.. وأتمنى عودة الجماهير للمدرجات الدوري المصري - موعد مباراة فاركو ضد الزمالك.. القنوات الناقلة هدايا زيزو ونداي في الـ+90.. الزمالك يهزم سيراميكا برباعية مثيرة
أخر الأخبار
هزيم الرعد 2 دقيقة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - مؤتمر مدرب سلوفاكيا: الجودة؟ منتخب إنجلترا قيمته 1.5 مليار يورو ونحن 150 مليون 13 دقيقة | ألمانيا 2024
محمد مصيلحي: "عايز حقي" 19 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2024 - ساوثجيت: شو لن يكون متاحا كأساسي ضد سلوفاكيا.. والفريق متحد بشدة 23 دقيقة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - مؤتمر مدرب إسبانيا: مواجهة جورجيا صعبة لأنهم نضجوا 27 دقيقة | ألمانيا 2024
هاني سعيد: من الصعب ترك لاعبين فوق السن للمنتخب الأولمبي 57 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد سليمان: جمهور الزمالك يحق له الحزن.. وهذه حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار ساعة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: كاف وافق على منح الزمالك مهلة من أجل الرخصة القارية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم 2 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 3 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 4 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي