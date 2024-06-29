دي زيربي مديرا فنيا لـ مارسيليا

السبت، 29 يونيو 2024 - 23:12

كتب : FilGoal

روبرتو دي زيربي - مدرب برايتون

أعلن أولمبيك مارسيليا تعيين الإيطالي روبيرتو دي زيربي مديرا فنيا للفريق.

دي زيربي كان قد قضى الموسم الماضي في تدريب برايتون الإنجليزي قبل أن يرحل بنهاية الموسم.

وقال المدرب الإيطالي عبر موقع مارسيليا: "سعيد جدا بالتوقيع لمارسيليا وشعرت برغبة كبيرة في الانضمام إليه بسبب تاريخه وقيمته وشغف مشجعيه".

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وواصل "لا أستطيع الانتظار للجلوس على مقاعد بدلاء ملعب فيلودروم كمدرب لمارسيليا ومساعدة النادي على استعادة مكانته".

وقاد دي زيربي برايتون في موسمين، الأول نجح في قيادة الفريق للتأهل بالدوري الأوروبي، بينما أنهى الموسم الثاني في المركز الـ 11.

وأنهى مارسيليا الموسم الماضي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الفرنسي وهو غير مؤهل للمشاركة في أي بطولة أوروبية".

الدوري الفرنسي أولمبيك مارسيليا
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