دي زيربي مديرا فنيا لـ مارسيليا
السبت، 29 يونيو 2024 - 23:12
كتب : FilGoal
أعلن أولمبيك مارسيليا تعيين الإيطالي روبيرتو دي زيربي مديرا فنيا للفريق.
دي زيربي كان قد قضى الموسم الماضي في تدريب برايتون الإنجليزي قبل أن يرحل بنهاية الموسم.
وقال المدرب الإيطالي عبر موقع مارسيليا: "سعيد جدا بالتوقيع لمارسيليا وشعرت برغبة كبيرة في الانضمام إليه بسبب تاريخه وقيمته وشغف مشجعيه".
وواصل "لا أستطيع الانتظار للجلوس على مقاعد بدلاء ملعب فيلودروم كمدرب لمارسيليا ومساعدة النادي على استعادة مكانته".
وقاد دي زيربي برايتون في موسمين، الأول نجح في قيادة الفريق للتأهل بالدوري الأوروبي، بينما أنهى الموسم الثاني في المركز الـ 11.
وأنهى مارسيليا الموسم الماضي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الفرنسي وهو غير مؤهل للمشاركة في أي بطولة أوروبية".
نرشح لكم
ناجلسمان: هذه أفضل 20 دقيقة في يورو 2024.. وهكذا خرجنا بنظافة الشباك مدرب الدنمارك: هذا ما ينقصنا لمقارعة الكبار يورو 2024 - مدرب جورجيا: مؤخرا كرة القدم كانت مثل كرة تنس طاولة بين رونالدو وميسي هزيم الرعد يورو 2024 - مؤتمر مدرب سلوفاكيا: الجودة؟ منتخب إنجلترا قيمته 1.5 مليار يورو ونحن 150 مليون يورو 2024 - ساوثجيت: شو لن يكون متاحا كأساسي ضد سلوفاكيا.. والفريق متحد بشدة يورو 2024 - مؤتمر مدرب إسبانيا: مواجهة جورجيا صعبة لأنهم نضجوا استئناف مباراة ألمانيا والدنمارك بعد توقفها بسبب الرعد