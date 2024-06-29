استئناف مباراة ألمانيا والدنمارك بعد توقفها بسبب الرعد
السبت، 29 يونيو 2024 - 22:46
كتب : FilGoal
توقفت مباراة ألمانيا ضد الدنمارك في دور الـ 16 لبطولة يورو 2024 بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ما يلي:
بسبب الأحوال الجوية السيئة (عاصفة رعدية وأمطار غزيرة) في دورتموند، تقرر إيقاف مباراة دور الـ 16 ليورو 2024 بين ألمانيا والدنمارك.
يويفا سيعلن عن استكمال المباراة في الوقت المناسب.
Weather pretty grim in Dortmund. #euro2024 pic.twitter.com/prjtfLRVTl— Mark Ogden (@MarkOgden_) June 29, 2024
وتوقفت المباراة بعد 35 دقيقة بسبب الأحوال الجوية السيئة.
وعاد اللاعبون إلى الملعب للإحماء قبل استئناف المباراة، وتم استئنافها من جديد من نقطة توقفها.
ويلعب الفائز من ألمانيا والدنمارك مع الفائز من إسبانيا وجورجيا في ربع النهائي.
وحتى الآن أقيمت مباراة واحدة في دور الـ 16، شهدت خروج حامل اللقب إيطاليا على يد سويسرا بهدفين دون رد.