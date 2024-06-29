استئناف مباراة ألمانيا والدنمارك بعد توقفها بسبب الرعد

توقفت مباراة ألمانيا ضد الدنمارك في دور الـ 16 لبطولة يورو 2024 بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ما يلي:

بسبب الأحوال الجوية السيئة (عاصفة رعدية وأمطار غزيرة) في دورتموند، تقرر إيقاف مباراة دور الـ 16 ليورو 2024 بين ألمانيا والدنمارك.

يويفا سيعلن عن استكمال المباراة في الوقت المناسب.

وتوقفت المباراة بعد 35 دقيقة بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وعاد اللاعبون إلى الملعب للإحماء قبل استئناف المباراة، وتم استئنافها من جديد من نقطة توقفها.

ويلعب الفائز من ألمانيا والدنمارك مع الفائز من إسبانيا وجورجيا في ربع النهائي.

وحتى الآن أقيمت مباراة واحدة في دور الـ 16، شهدت خروج حامل اللقب إيطاليا على يد سويسرا بهدفين دون رد.