يورو 2024 - سباليتي: الهدف الثاني ضرب ثقتنا.. وأتحمل مسؤولية ما حدث

تحمل لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ إيطاليا مسؤولية توديع يورو 2024 أمام سويسرا من دور الـ 16.

خروج إيطاليا؟ ليست مفاجأة.. سويسرا تنتصر بثنائية وتتأهل لربع نهائي يورو 2024 في لقاء أقيم على الملعب الأولمبي.

وقال سباليتي لقناة راي الإيطالية: "الحقيقة أن الهدف الذي استقبلناه مع بداية الشوط الثاني ضرب ثقتنا، وعندما امتلكنا الكرة في نصف ملعبهم لم نكن حاسمين".

وأضاف "كانا أكثر بطئا في الشوط الأول بمقارنة بسويسرا، للأسف الحدة والأسلوب صنعا الفارق".

وأكمل "أعتقد أنه ربما لو حصلنا على الوقت للاستشفاء وتغيير اللاعبين لكنا أكثر قوة، في هذا الوقت ولأسباب كثيرة لا يمكننا تقديم المزيد".

وأردف "لدينا طريق طويل أمامنا، سنصل له بشكل بطئ لكن هذا طبيعي لأننا نحتاج أداء أعلى من الفريق، وحتى بدون الحديث عن الجودة نريد المزيد من روح التضحية والاستمرارية لغلق الفجوة مع المنافسين والعودة مجددا للمنافسة".

وواصل "للأسف لم يكن لاعبونا في أفضل شكل مع نهاية الموسم، ودرجات الحرارة مرتفعة أيضا، وهذا جعل الأمر صعبا".



























































وفي تصريحات أخرى لموقع يويفا أجاب: "أتحمل مسؤولية ما حدث، اخترت الفريق وهذا جزء من معرفة اللاعبين، لست سعيدا بالأداء اليوم وكذلك ضد إسبانيا، كنت سعيدا بشكل جزئي في مباراتي ألبانيا وكرواتيا، غيرت الفريق بعدما لومت نفسي لعدم إجراء التغييرات الكافية في المباريات الماضية لجعل الفريق أكثر شراسة".

وأكمل "كل مدربي المنتخبات الأخرى قادوا فرقهم في 20 مباراة قبل بداية البطولة، خضت 10 مباريات فقط ودائما تحت النار ومطالب بالفوز، أريد أن اتعرف على فريقي بشكل أفضل، لدينا عديد اللاعبين المصابين الذين اعتمد عليهم".

وأتم عن مستقبله: "علينا تغيير الأشياء، من وجهة نظر كروية هناك أشياء سنُجبر عليها، لا ألوم أحد لأنها مسؤوليتي، الأمر لا يعود للاعبين، ولست خائفا، شعرت بالضغط من اليوم الأول ولكنني أشعر بالراحة كون أنافس في هذا المستوى".

وتولى سباليتي المهمة بدءا من نهاية 2023 خلفا لروبرتو مانشيني الذي رحل لتدريب منتخب السعودية.

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ولأول مرة يخسر منتخب إيطاليا مباراتين في نسخة واحدة من بطولة اليورو.

وأيضا لأول مرة يودع الأتزوري دون الوصول لربع النهائي منذ يورو 2004.

ولأول مرة يحقق منتخب سويسرا فوزا في الأدوار الإقصائية لبطولة كبرى. (3 تعادل و4 هزائم).