ساري: الطرد أثر علينا.. وهذه مشكلة لاعبي الاتحاد

السبت، 29 يونيو 2024 - 22:20

كتب : هاني العوضي

أحمد ساري

أبدى أحمد ساري مدرب الاتحاد السكندري اعتقاده أن الفريق بحاجة للوقت حتى يقدم الأفضل، وذلك بعد التعادل مع الداخلية 1-1.

وقال ساري في المؤتمر الصحفي: "المباراة كانت مقبولة فى البداية، واللاعبون التزموا بالتعليمات".

وأضاف "فوجئت بعد ذلك بالإرهاق يظهر مبكرا على اللاعبين".

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وأكمل "طرد ساليف مورو صنع الفارق ضدنا، واضطرني لاستبدال مازن أشرف بعد الدفع به".

وواصل "الاتحاد يمتلك لاعبين كبار ومستواهم الحالى لا يعبر عن إمكانياتهم. هناك سلبيات بدنية ونفسية ونعمل على علاجها".

وأوضح ساري "اختيارات التشكيل جاءت على مستوى اللاعبين بالتدريبات القليلة التى خضناها منذ أن توليت المسؤلية قبل أيام قليلة".

واختتم "البداية جيدة إلى حد ما لكنها لم تصل إلى درجة الرضا بالطبع، وأمامنا الكثير لنقدمه".

وتعادل الاتحاد السكندري مع الداخلية بهدف لكل فريق على استاد الإسكندرية في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الاتحاد أجوستينو مابولولو، فيما سجل إسلام عبد النعيم هدف الداخلية.

الاتحاد رفع رصيده لـ 37 نقطة في المركز التاسع برصيد 37 نقطة من 28 مباراة.

فيما ارتقى الداخلية مركزا وبات في المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة من 28 مباراة متفوقا على المقاولون العرب بفارق الأهداف.

وخاض الفريق السكندري مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد أحمد ساري الذي تولي تدريب الفريق خلفا لطارق العشري.

الاتحاد السكندري أحمد ساري الدوري المصري
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